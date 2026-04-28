Francuska pozvala Izrael da ukloni prepreke za dostavu pomoći i zaštiti osoblje UN-a u Gazi

Francuska je u utorak pozvala Izrael da ukloni sve prepreke za dostavu humanitarne pomoći u Gazi i osigura zaštitu osoblja i objekata Ujedinjenih nacija, upozorivši da je situacija na terenu i dalje katastrofalna.

Govoreći na sjednici Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija, stalni predstavnik Francuske pri UN-u Jerome Bonnafont izjavio je da je primirje u Gazi i dalje krhko uprkos kontinuiranim diplomatskim naporima.

"Francuska poziva Izrael da ukloni sve prepreke za dostavu pomoći i da zaštiti osoblje i objekte UN-a", kazao je Bonnafont, naglašavajući potrebu da se olakšaju medicinske evakuacije putem Svjetske zdravstvene organizacije.

On je naveo da šest mjeseci nakon usvajanja rezolucije UN-a kojom je podržan mirovni plan uz podršku Sjedinjenih Američkih Država, situacija u Gazi bilježi mali napredak, dok humanitarna kriza ostaje ozbiljna.

"Primirje je i dalje nesigurno, a humanitarna situacija katastrofalna", rekao je Bonnafont, dodajući da Francuska očekuje opipljiva poboljšanja u situaciji palestinskog naroda u narednoj fazi.

Prema njegovim riječima, takav napredak bio bi prvi korak ka obnovi i uspostavljanju upravljačkih struktura u Gazi, uključujući raspoređivanje nacionalnog administrativnog tijela i povratak Palestinske uprave.

Francuska je također ponovila da je razoružavanje Hamas od ključne važnosti, ističući da ta grupa nema budućnost ni u Gazi ni u Palestini.

Govoreći o okupiranoj Zapadnoj obali i istočnom Jerusalemu, Bonnafont je upozorio da je situacija alarmantna, osuđujući širenje izraelskih naselja i nasilje.

"Odobravanje 34 nova naselja, prisilna raseljavanja i napadi naseljenika su neprihvatljivi", kazao je, ocijenivši to dijelom pokušaja de facto aneksije.

Dodao je da Francuska zadržava pravo na daljnje reakcije ukoliko se takvi postupci nastave te pozvao Izrael da povuče zakonodavne mjere koje proširuju primjenu smrtne kazne, navodeći da su diskriminatorne i protivne demokratskim principima.

Francuska je ponovila podršku rješenju o dvije države, ističući da je to jedini način za postizanje trajne stabilnosti.

Govoreći o Libanu, francuski diplomata pozdravio je nedavno primirje i pokretanje direktnih razgovora između libanske i izraelske strane, ocijenivši to prvim ohrabrujućim korakom ka trajnom rješenju, uz poziv svim stranama da poštuju relevantne rezolucije Vijeća sigurnosti.

Također je pozvao na osiguranje sigurnosti i slobode plovidbe kroz Hormuški moreuz, upozoravajući na šire regionalne rizike.