Prvi princip sporazuma je prekid neprijateljstava na svim frontovima, uključujući Liban, rekao je ministar vanjskih poslova

Francuska pozvala Izrael da poštuje primirje u Libanu, zatražila od SAD-a da izvrši sav neophodan pritisak Prvi princip sporazuma je prekid neprijateljstava na svim frontovima, uključujući Liban, rekao je ministar vanjskih poslova

Francuski ministar vanjskih poslova Jean-Noel Barrot izjavio je u petak da Izrael mora poštovati obaveze iz okvira primirja u Libanu te pozvao Sjedinjene Američke Države da izvrše sav neophodan pritisak kako bi osigurale njegovo provođenje.

"Prvi princip sporazuma je prekid neprijateljstava na svim frontovima, uključujući Liban", rekao je Barrot za Franceinfo, dodajući da provođenje zahtijeva nastavak razgovora na tehničkom nivou nakon nedavnih diplomatskih pomaka u Evropi.

Kazao je da je sada prioritet osigurati potpunu provedbu završnih koraka sporazuma, uključujući mjere koje se odnose na regionalnu stabilnost i sigurnosne garancije.

Barrot je upozorio da bi bez sporazuma regija mogla biti suočena s dugotrajnom nestabilnošću, dodajući da je sporazum neophodan kako bi se spriječila daljnja eskalacija i ekonomske posljedice povezane s energetskim rutama.

Naglasio je da će Francuska ostati uključena u diplomatske napore i koordinaciju s međunarodnim partnerima dok se nastavlja provedba sporazuma.