Ministarstvo vanjskih poslova objavilo je da je "sigurnosna situacija i dalje izuzetno nestabilna" nakon napada u subotu u kojima je ubijen malijski ministar odbrane

Francuska pozvala građane da napuste Mali "što je prije moguće" zbog sigurnosnih zabrinutosti Ministarstvo vanjskih poslova objavilo je da je "sigurnosna situacija i dalje izuzetno nestabilna" nakon napada u subotu u kojima je ubijen malijski ministar odbrane

Francusko Ministarstvo vanjskih poslova u srijedu je preporučilo da državljani ove zemlje "što je prije moguće" privremeno napuste Mali, javlja Anadolu.

"Nakon napada na nekoliko lokacija širom zemlje, uključujući Bamako, sigurnosna situacija ostaje izuzetno nestabilna", navodi se u saopćenju ministarstva, savjetujući francuskim građanima da planiraju odlazak koristeći preostale komercijalne letove.

Pariz je pozvao svoje građane koji su još uvijek u zemlji da ostanu u zatvorenom prostoru i održavaju kontakt sa rodbinom.

"Ako moraju putovati, pozivaju se da budu krajnje oprezni", navodi se u saopćenju ministarstva, pozivajući građane da strogo slijede uputstva lokalnih vlasti.

Izjava dolazi nakon niza koordiniranih napada naoružanih grupa, uključujući militantnu grupu JNIM povezanu sa Al-Kaidom i Oslobodilački front Azawada, pobunjenički savez predvođen Tuarezima, u subotu u više gradova, uključujući glavni grad Bamako.

U službenom saopćenju koje je u nedjelju pročitao general Issa Ousmane Coulibaly na nacionalnoj televiziji, prelazna vlada zemlje potvrdila je smrt ministra odbrane Sadia Camare u napadima.

Napadač samoubica koji je vozio automobil detonirao je eksplozivnu napravu iz vozila, ciljajući ministrovu rezidenciju u Katiju, ključnom vojnom gradu u blizini Bamaka, dodaje se.

Camara se navodno upustio u pucnjavu s napadačima i uspio neutralizirati nekoliko njih prije nego što je teško ranjen.

Hospitaliziran je i kasnije je preminuo od zadobijenih rana.