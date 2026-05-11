Četvero drugih francuskih državljana negativno je na testiranju, ali ostaju u izolaciji

Francuska potvrdila prvi slučaj hantavirusa povezan s epidemijom na brodu MV Hondius Četvero drugih francuskih državljana negativno je na testiranju, ali ostaju u izolaciji

Francuska je zabilježila prvi potvrđeni slučaj hantavirusa kod putnice repatrirane s kruzera MV Hondius, na kojem je otkrivena epidemija, izjavila je u ponedjeljak ministrica zdravstva.

Pacijentica je žena koja je bila među pet francuskih državljana evakuisanih s broda i prebačenih avionom sa španskih Kanarskih ostrva u Francusku u nedjelju, rekla je Stephanie Rist za radio France Inter.

Simptome je razvila tokom evakuacijskog leta između španskog ostrva Tenerife i aerodroma Le Bourget kod Pariza.

"Testovi su potvrdili hantavirus", rekla je Rist, dodajući da se stanje pacijentice "nažalost pogoršalo tokom noći."

Francuski premijer Sebastien Lecornu naveo je na društvenoj mreži X da je žena već pokazivala simptome tokom repatrijacijskog leta, koji je sletio u nedjelju nešto prije 16.30 sati po lokalnom vremenu.

Ministrica zdravstva rekla je da su preostala četiri francuska državljana bila negativna na virus, ali će ostati u izolaciji najmanje 15 dana, dodajući da vlasti mogu produžiti mjere izolacije u skladu s postojećim propisima.

Vlasti su također identificirale 22 francuska državljana koji su bili na ranijim letovima povezanim s ovim klasterom slučajeva, uključujući rute između Svete Helene i Johannesburga te između Johannesburga i Amsterdama.

Ministarstvo zdravstva saopćilo je da je osam francuskih državljana s leta Sveta Helena - Johannesburg stavljeno u izolaciju prije gotovo sedam dana, dok je ostalima naloženo da kontaktiraju zdravstvene vlasti i samoizoluju se.

Hantavirus je rijetka bolest koja se obično prenosi putem zaraženih glodara ili njihovog izmeta, iako se soj odgovoran za ovu epidemiju može širiti i među ljudima.