Sve mjere opreza, uključujući izolaciju pacijenta, poduzete su odmah po njegovom dolasku u zemlju, saopštilo je francusko Ministarstvo zdravlja

Francuska potvrdila prvi slučaj ebole kod ljekara koji se vratio iz DR Kongo Sve mjere opreza, uključujući izolaciju pacijenta, poduzete su odmah po njegovom dolasku u zemlju, saopštilo je francusko Ministarstvo zdravlja

Francuska je potvrdila svoj prvi uvezeni slučaj ebole nakon što se ljekar humanitarac vratio s misije u Demokratskoj Republici Kongo, saopštilo je u srijedu Ministarstvo zdravlja, javlja Anadolu.

Pacijent, koji se vratio iz područja u Kongu gdje cirkuliše virus, odmah je primljen u specijalizovanu zdravstvenu ustanovu i nalazi se u stabilnom stanju, navodi se u saopštenju ministarstva.

"Sve mjere opreza, uključujući izolaciju pacijenta, poduzete su odmah po njegovom dolasku u zemlju", dodaje se u saopštenju, uz napomenu da je prebacivanje u bolnicu izvršeno pod sigurnim uslovima kako bi se spriječio bilo kakav rizik od kontaminacije.

Francuske zdravstvene vlasti saopštile su da je u toku potpuna epidemiološka istraga kako bi se identifikovale osobe koje su mogle biti u kontaktu s pacijentom.

Oni koji budu identifikovani bit će kontaktirani od strane regionalne zdravstvene agencije, stavljeni u kućnu izolaciju u trajanju od 21 dana i pomno praćeni tokom tog perioda.

Ministarstvo je dodalo da je već uspostavljen poseban sistem praćenja za francuske humanitarne radnike koji se vraćaju na državnu teritoriju.

Epidemija ebole, s centrom u istočnoj provinciji Ituri, proširila se na susjedna područja i izazvala pojačan nadzor u Ugandi usljed zabrinutosti zbog prekograničnog prenošenja.

Zdravstveni zvaničnici su upozorili da epidemija i dalje predstavlja značajnu regionalnu prijetnju, posebno u područjima pogođenim sukobima, raseljavanjem stanovništva i slabom zdravstvenom infrastrukturom.

Trenutnu epidemiju uzrokuje rijetki Bundibugyo soj virusa ebole, za koji ne postoji odobrena vakcina. Bolest uzrokuje tešku hemoragijsku groznicu i širi se direktnim kontaktom sa zaraženim tjelesnim tečnostima.