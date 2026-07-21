Francuska postala prva zemlja EU-a koja zabranjuje društvene mreže mlađima od 15 godina

Francuska je u utorak postala prva zemlja Evropske unije koja je zabranila korištenje društvenih mreža djeci mlađoj od 15 godina nakon što je parlament usvojio odgovarajući zakon, objavio je list “Le Monde“.

Zastupnici oba doma parlamenta odobrili su prijedlog zakona i to u Senatu sa 243 glasa za i dva protiv te u Nacionalnoj skupštini sa 279 glasova za i 81 protiv.

"Francuska predvodi Evropu time što postaje prva zemlja koja uspostavlja digitalnu dob punoljetstva kako bi bolje zaštitila našu djecu na internetu", izjavila je ministrica za digitalna pitanja Anne Le Henanff senatorima neposredno prije glasanja.

Zakon bi trebao stupiti na snagu početkom školske godine u septembru za novootvorene naloge na društvenim mrežama, dok će za naloge kreirane ranije važiti od početka januara.

Njime se također proširuje zabrana korištenja mobilnih telefona i na srednje škole.