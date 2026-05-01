Francuska ponovo potvrdila da ne učestvuje u ratu protiv Irana Operacije su bez jasnih ciljeva i izvan okvira međunarodnog prava, kaže ministar vanjskih poslova

Francuski ministar vanjskih poslova Jean-Noel Barrot u petak je ponovo potvrdio da Francuska ne učestvuje u ratu SAD-a i Izraela protiv Irana.

„Francuska nije ušla u rat od početka ove krize. Rekli smo to: budući da ciljevi nisu jasno definisani i da se operacije sprovode izvan okvira međunarodnog prava, za Francusku jednostavno nije bilo zamislivo da učestvuje“, rekao je Barrot za televiziju BFM TV.

On je naglasio potrebu da se spriječi nastavak neprijateljstava u okviru pregovora.

„Kao što su svi vidjeli od početka ovog rata, koji nismo podržali i u kojem nismo učestvovali, rizici eskalacije su izuzetno visoki. Oni imaju ozbiljne posljedice za globalnu ekonomiju, a time i za naš svakodnevni život“, rekao je Barrot.

Istakao je da se mora osigurati ponovno otvaranje Hormuškog moreuza, podsjećajući da se priprema međunarodna misija za uspostavljanje uslova za normalizaciju pomorskog saobraćaja.

„Ne smije biti blokada, ucjena niti naplate prolaza kroz bilo koji moreuz. Međunarodne vode ne smiju biti blokirane ni na koji način i ni od koga“, poručio je Barrot.

Sjedinjene Američke Države i Izrael započeli su napade na Iran 28. februara, nakon čega je Teheran uzvratio napadima na američke saveznike u Zaljevu, a sukob je poremetio ključne pomorske rute kroz koje prolazi oko 20% svjetske nafte i gasa. Rat je trenutno na pauzi, dok se nastavljaju napori da se trajno okonča.