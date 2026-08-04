Pariz izražava solidarnost sa Španijom i nudi daljnju podršku putem Frontexa

Francuska pojačala granične kontrole prema Španiji nakon migrantske krize u Ceuti Pariz izražava solidarnost sa Španijom i nudi daljnju podršku putem Frontexa

Francuska je pojačala kontrole na granici sa Španijom nakon masovnog dolaska migranata u špansku enklavu Ceutu iz Maroka, izjavio je u utorak ministar unutrašnjih poslova Laurent Nunez.

Mjera je uvedena tokom vikenda na zahtjev predsjednika Emmanuela Macrona, nakon što je u četvrtak i petak oko 72.000 ljudi ušlo u Ceutu, špansku enklavu na sjeveru Afrike.

Španske vlasti saopćile su da je gotovo svim migrantima koji su ušli u Ceutu omogućen povratak u Maroko, dok je preliminarni broj poginulih u ovoj krizi porastao na najmanje 75.

Nunez je izjavu dao nakon hitne videokonferencije s ministrima unutrašnjih poslova država Evropske unije posvećene migrantskoj krizi.

"Sve države članice, bez izuzetka, izrazile su solidarnost sa Španijom", rekao je Nunez, dodajući da je Francuska spremna pružiti dodatnu pomoć putem Evropske agencije za graničnu i obalsku stražu (Frontex).

Istakao je da za Ceutu važe posebna pravila unutar šengenskog prostora zbog veoma strogih graničnih kontrola.

"Sve države su potvrdile da nije bilo prelaska migranata na evropsko kopno", rekao je francuski ministar.

Nunez je pohvalio i saradnju Španije i Maroka tokom upravljanja krizom.

Odbacio je zahtjeve francuskih desnih i krajnje desnih političkih stranaka da se Španija isključi iz šengenskog prostora, naglasivši da su se države članice saglasile kako Šengen nije problem, već dio rješenja.

"Šengenski prostor ni u jednom trenutku nije bio ugrožen", poručio je.

Francuska je, također, najavila pojačane kontrole i na granici s Italijom u okviru širih mjera usmjerenih na suzbijanje neregularnih migracija.