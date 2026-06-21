Vlasti upozoravaju da bi temperature u ponedjeljak mogle doseći 42°C

Francuska pod najvišim stepenom upozorenja dok temperature dostižu rekordne nivoe Vlasti upozoravaju da bi temperature u ponedjeljak mogle doseći 42°C

Francuska je u nedjelju stavila 35 departmana pod najviši, crveni stepen upozorenja zbog toplotnog vala, dok je još 45 pod narandžastim upozorenjem, a vlasti upozoravaju da bi temperature u narednim danima mogle dostići rekordne vrijednosti, prenosi RTL.

Nacionalna meteorološka agencija Meteo-France saopćila je da bi temperature lokalno mogle dostići 41°C u nedjelju te upozorila da se u ponedjeljak očekuju još veće vrućine.

Agencija je navela da bi nacionalni prosjek temperature mogao dostići najviši dnevni nivo ikada zabilježen u Francuskoj, bez obzira na godišnje doba.

Maksimalne temperature u područjima pod crvenim upozorenjem prognoziraju se između 40°C i 42°C.

Meteo-France je saopćila da se očekuje da će toplotni val potrajati veći dio naredne sedmice, uz izuzetno visoke dnevne i noćne temperature koje bi mogle trajati najmanje do četvrtka.

Također je u nedjelju četiri departmana stavila pod upozorenje zbog visokog rizika od šumskih požara, uz najavu da će se taj broj povećati na 11 u ponedjeljak zbog vrućih i sušnih uslova u dijelovima zemlje.

Vlasti nisu isključile mogućnost proširenja crvenog upozorenja na dodatne departmane u ponedjeljak.

Ekstremni vremenski uslovi doveli su do posebnih mjera uoči godišnjeg francuskog Festivala muzike (Fête de la Musique) u nedjelju navečer.

Vlada je najavila zabranu konzumiranja alkohola na javnim mjestima u departmanima pod crvenim upozorenjem, dok je policija u Parizu rasporedila dodatne riječne patrole kako bi spriječila utapanja i zabranila neprijavljena okupljanja duž dijelova rijeke Seine.

Prema policijskim podacima, za ovaj događaj mobilisano je 4.800 policajaca i žandarma, kao i 2.500 vatrogasaca u Parizu i okolini.

Toplotni val povezan je i s nekoliko smrtnih slučajeva usljed utapanja.

Sedamnaestogodišnji mladić poginuo je nakon što ga je odnijela riječna struja u rijeci Dordogne na jugozapadu Francuske u subotu navečer, saopćile su hitne službe.

U odvojenom incidentu, šesnaestogodišnji mladić utopio se na plaži u Dunkerqueu na sjeveru Francuske u subotu, dok su još dva tinejdžera poginula u istočnoj Francuskoj u petak nakon utapanja u rijeci Doubs.

Francuski željeznički operater SNCF saopćio je da je aktivirao vanredne mjere kako bi održao saobraćaj uprkos ekstremnim temperaturama.

„Potpuno smo mobilizirani da se suočimo s ovim događajima i osiguramo da saobraćaj ostane što normalniji u ovim ekstremnim uslovima”, izjavio je izvršni direktor SNCF-a Jean Castex.

Francuski ministar saobraćaja Philippe Tabarot rekao je za BFMTV da je željeznička mreža u zemlji „zastarjela” i pozvao na dodatna ulaganja kako bi se ubrzala obnova infrastrukture.

Dodao je da su vlasti poduzele mjere za pripremu na toplotni val, ali je upozorio da njegov intenzitet i neuobičajeno rani dolazak prisiljavaju nadležne da donose odluke kako bi spriječili preopterećenje javnih službi, posebno zdravstvenog sistema.