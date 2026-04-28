Francuska osudila napad izraelskih okupatora na postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda na Zapadnoj obali

Necva Taştan Sevinç
28 April 2026•Ažuriranje: 28 April 2026
Francuska je u utorak osudila napade izraelskih okupatora usmjerene na infrastrukturu koju finansiraju evropska unija (EU) i Francuska na Zapadnoj obali, pozivajući izraelske vlasti da odgovorne pozovu na odgovornost i zaustave eskalaciju nasilja, javlja Anadolu.
U saopćenju, Pascal Confavreux, portparol francuskog Ministarstva vanjskih poslova, osudio je napad, okupaciju i vandalizaciju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Tayasiru, na sjeveru Zapadne obale.
Confavreux je naglasio da je postrojenje sufinansirala Francuska razvojna agencija (AFD) i EU, s ukupnim ulaganjem od 18,2 miliona eura (21,2 miliona dolara).
Rekao je da je incident rezultirao smrću jednog Palestinca i pozvao izraelske vlasti da "protjeraju i privedu pravdi odgovorne za ova djela".
Francuska je osudila i rušenje škole od strane izraelskih okupatora buldožerom, rekao je, dodajući da je školu sufinansirao francuski Centar za krizne situacije i podršku putem Konzorcija za zaštitu Zapadne obale.
Pozvao je izraelsku vladu da obezbijedi finansijsku kompenzaciju za uništavanje koje su prouzrokovali okupatori.
"Ove akcije su dio neviđenog ubrzanja izraelske politike naseljavanja i sve češćih napada" izraelskih okupatora na palestinske civile.
Ministarstvo je pozvalo Izrael da preduzme hitne mjere kako bi zaustavilo takvo nasilje, naglašavajući da situacija potkopava stabilnost u regiji.
Ponovilo je "čvrsto protivljenje Francuske svakom obliku aneksije koji potkopava izglede za rješenje dvije države".