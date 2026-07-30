Macron poručio da je riječ o pitanju zajedničke sigurnosti, Costa upozorio da ruski potezi ugrožavaju cijelu Evropu

Francuska osudila kršenje poljskog zračnog prostora tokom ruskih napada na Ukrajinu Macron poručio da je riječ o pitanju zajedničke sigurnosti, Costa upozorio da ruski potezi ugrožavaju cijelu Evropu

Francuski predsjednik Emmanuel Macron u četvrtak je osudio navodno kršenje zračnog prostora Poljske tokom sinoćnjih ruskih napada na Ukrajinu.

"Francuska snažno osuđuje ruske napade u kojima su ubijeni civili u Ukrajini, kao i kršenje poljskog zračnog prostora", napisao je Macron na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u.

Dodao je da će Francuska nastaviti pružati podršku Ukrajini i Poljskoj.

"Ovo je pitanje naše zajedničke sigurnosti", poručio je Macron.

Na navodno kršenje zračnog prostora Poljske reagovao je i predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa, ocijenivši da ruski potezi predstavljaju prijetnju sigurnosti cijele Evrope.

"Prošle noći Rusija je pokrenula veliki kombinovani napad na Ukrajinu. Tokom napada povrijeđen je i poljski zračni prostor, što još jednom pokazuje da je ruska agresija prijetnja sigurnosti cijele Evrope", napisao je Costa.

Izrazio je punu solidarnost s poljskim i ukrajinskim vlastima te podsjetio da Evropska unija pojačava podršku u cilju jačanja ukrajinskih kapaciteta za protuzračnu odbranu.

"Evropa će nastaviti ostati ujedinjena suočena s ovom agresijom", dodao je Costa.

Prema izvještaju poljske televizije TVP World, stanovnike istočnog poljskog grada Lublina i obližnjeg Krasnystawa rano u četvrtak probudile su sirene za uzbunu nakon što je Vladin centar za sigurnost aktivirao sistem upozorenja zbog ruskih napada u blizini granice.

Sirene su se oglašavale nekoliko minuta, a Operativna komanda Oružanih snaga Poljske rasporedila je borbene avione i avion za rano upozoravanje iz zraka te podigla nivo pripravnosti sistema protuzračne odbrane i radara, navela je televizija.

Komanda je saopćila da se jedan objekt približio poljskoj granici na udaljenost od oko pet kilometara prije nego što je promijenio pravac, dok je drugi nakratko ušao u poljski zračni prostor, zbog čega je angažovan borbeni avion F-16 radi njegove identifikacije.