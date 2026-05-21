Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova izjavio je da NATO nema mandat na Bliskom istoku, dok kršenja primirja u Libanu od strane Izraela i Hezbollaha naziva neprihvatljivim

Francuska odbacila svaku moguću ulogu NATO-a u Hormuškom moreuzu Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova izjavio je da NATO nema mandat na Bliskom istoku, dok kršenja primirja u Libanu od strane Izraela i Hezbollaha naziva neprihvatljivim

Francuska odbacuje svaku moguću ulogu NATO-a u osiguravanju Hormuškog moreuza, insistirajući da se mandat saveza ne proteže na Bliski istok, rekao je u četvrtak glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova, javlja Anadolu.

Tokom brifinga za novinare, Pascal Confavreux je rekao da se Pariz protivi uključivanju NATO-a u operacije usmjerene na osiguranje plovidbe u strateškom plovnom putu nakon što je Iran blokirao Hormuški moreuz.

"Naš stav je jasan i dosljedan: Sjevernoatlantski sporazum primjenjuje se na Sjeverni Atlantik, to nije ni poziv ni pravi savez za subjekt na Bliskom istoku i Hormuzu", rekao je Confavreux.

Ove izjave su uslijedile dva dana nakon što je vrhovni komandant savezničkih snaga NATO-a u Evropi, general Alexus Grynkewich, izjavio da savez razmatra mogući doprinos naporima za pomorsku sigurnost u Hormuškom moreuzu, iako je naglasio da "još nema planiranja".

Francuska je ponovila da je i dalje uključena u multinacionalnu misiju usmjerenu na "mirno" osiguranje pomorske plovidbe kroz moreuz, ključnu globalnu rutu za tranzit energije.

U vezi s Libanom, Quai d'Orsay je osudio ono što je nazvao kontinuiranim kršenjima sporazuma o prekidu vatre od strane Hezbollaha i Izraela, posebno u južnom Libanu.

"Kršenja su neprihvatljiva. Moraju prestati. Pozivamo sve strane da zaštite i poštuju civile", rekao je Confavreux.

Dodao je da je njihov prioritet osigurati da se prekid vatre "konsoliduje" kako bi se omogućili direktni pregovori između Izraela i Libana, opisujući takve razgovore kao historijsku priliku.