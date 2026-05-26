Ciljanje civilne infrastrukture je ratni zločin, kazao je glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova povodom ruskih upozorenja o novim napadima na ukrajinsku prijestolnicu

Francuska odbacila ruski poziv na evakuaciju diplomata iz Kijeva, nazvala potez zastrašivanjem Ciljanje civilne infrastrukture je ratni zločin, kazao je glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova povodom ruskih upozorenja o novim napadima na ukrajinsku prijestolnicu

Francuska je u utorak odbacila ruski poziv stranim državljanima i diplomatama da napuste ukrajinsku prijestolnicu Kijev uoči mogućih novih napada, opisujući taj potez kao zastrašivanje.

“Isključeno je da se evakuira francusko diplomatsko osoblje iz Kijeva“, rekao je glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Pascal Confavreux za televiziju Franceinfo.

Rekao je da Ministarstvo prijetnje shvata vrlo ozbiljno, uz pojačanu budnost na terenu i stalni kontakt s državljanima kako bi se osigurala njihova sigurnost i informisanost.

“Ovo je novo zastrašivanje iz Moskve. Navikli smo na to, ali to ne prihvatamo”, rekao je Confavreux.

Dodao je da je potez tim skandalozniji jer Rusija, kao stalna članica Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija i strana u sukobu, mora osigurati zaštitu ukrajinskih civila i stranih ambasada.

“Pokušava se osloboditi svake moguće buduće greške, i to je neprihvatljivo”, rekao je.

“Gađanje civilne infrastrukture je ratni zločin”, također je upozorio.

Rekao je da se ove prijetnje dešavaju u trenutku kada Rusija trpi vojne neuspjehe.

“U vojnom su ćorsokaku, to je oblik naprednog bijega”, naveo je.

Također je rekao da ukrajinske snage nanose teške gubitke, procjenjujući da je oko 35.000 ruskih vojnika poginulo ili ranjeno svakog mjeseca.

Prema njegovim riječima, Moskva je tražila vanjsku podršku i finansijske podsticaje kako bi održala svoje vojne napore.

Dodao je da Rusija osjeća ekonomski pritisak zbog sankcija, kao i prekide interneta koji pogađaju stanovništvo.

Rusija je u ponedjeljak pozvala stanovnike Kijeva, uključujući diplomate i osoblje međunarodnih organizacija, da napuste grad što je prije moguće uoči onoga što je opisala kao sistematske napade na objekte povezane s ukrajinskim vojno-industrijskim kompleksom.

Moskva je navela da će napadi ciljati objekte povezane s proizvodnjom dronova i komandne centre, a sve to u znak odmazde nakon ukrajinskog napadom u regiji Luhansk pod ruskom kontrolom u kojem je poginula 21 osoba.

Ukrajina je odbacila te tvrdnje, navodeći da njene snage ciljaju isključivo vojne objekte u skladu s međunarodnim humanitarnim pravom.

Rat između Rusije i Ukrajine traje od 2022. godine, što otežava nezavisnu provjeru navoda.