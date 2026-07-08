Francuska će doprinijeti rotacijama FLF Finska raspoređivanjem kopnenih snaga, uključujući borbenu jedinicu, koja će biti integrirana u sastav FLF-a i raspoređena u područje operacija, navodi se u zajedničkoj izjavi Finske, Švedske i Francuske

Francuska najavila doprinos raspoređivanjem kopnenih snaga u NATO-ove Prednje kopnene snage u Finskoj Francuska će doprinijeti rotacijama FLF Finska raspoređivanjem kopnenih snaga, uključujući borbenu jedinicu, koja će biti integrirana u sastav FLF-a i raspoređena u područje operacija, navodi se u zajedničkoj izjavi Finske, Švedske i Francuske

Francuska će doprinijeti raspoređivanjem kopnenih snaga u NATO-ove Prednje kopnene snage (FLF) u Finskoj, navodi se u zvaničnoj izjavi koju je u srijedu objavilo finsko predsjedništvo tokom samita saveza u Ankari.

“Francuska će doprinijeti rotacijama FLF Finska raspoređivanjem kopnenih snaga, uključujući borbenu jedinicu, koja će biti integrirana u sastav FLF-a i raspoređena u područje operacija“, navodi se u zajedničkoj izjavi Finske, Švedske i Francuske.

U izjavi se navodi da će Francuska također privremeno obučavati ključne sposobnosti zajedno s borbenom grupom FLF Finska.

“Učešće Francuske u FLF Finska jasna je potvrda naše zajedničke posvećenosti snažnijoj Evropi unutar snažnijeg NATO-a“, dodaje se.

Borbena grupa FLF Finska, uspostavljena u junu 2026. godine, deveta je multinacionalna borbena grupa NATO-ovih Prednjih kopnenih snaga čiji je cilj jačanje odvraćanja i odbrane saveza na krajnjem sjeveru.



