Francuska najavila doprinos raspoređivanjem kopnenih snaga u NATO-ove Prednje kopnene snage u Finskoj

İlayda Çakırtekin
08. juli 2026.•Ažuriranje: 08. juli 2026.
Francuska će doprinijeti raspoređivanjem kopnenih snaga u NATO-ove Prednje kopnene snage (FLF) u Finskoj, navodi se u zvaničnoj izjavi koju je u srijedu objavilo finsko predsjedništvo tokom samita saveza u Ankari.
“Francuska će doprinijeti rotacijama FLF Finska raspoređivanjem kopnenih snaga, uključujući borbenu jedinicu, koja će biti integrirana u sastav FLF-a i raspoređena u područje operacija“, navodi se u zajedničkoj izjavi Finske, Švedske i Francuske.
U izjavi se navodi da će Francuska također privremeno obučavati ključne sposobnosti zajedno s borbenom grupom FLF Finska.
“Učešće Francuske u FLF Finska jasna je potvrda naše zajedničke posvećenosti snažnijoj Evropi unutar snažnijeg NATO-a“, dodaje se.
Borbena grupa FLF Finska, uspostavljena u junu 2026. godine, deveta je multinacionalna borbena grupa NATO-ovih Prednjih kopnenih snaga čiji je cilj jačanje odvraćanja i odbrane saveza na krajnjem sjeveru.