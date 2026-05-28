Francuska Nacionalna skupština izglasala ukidanje kolonijalnih dekreta o ropstvu

Mehmet Solmaz
28 Maj 2026•Ažuriranje: 28 Maj 2026
Donji dom francuskog parlamenta u četvrtak je jednoglasno izglasao ukidanje stoljećima starih kraljevskih dekreta koji su kodificirali ropstvo u francuskim kolonijama, što predstavlja simboličan korak u suočavanju zemlje s njenom kolonijalnom prošlošću.
Poslanici u Nacionalnoj skupštini usvojili su zakon kojim se formalno poništava “Code Noir“, skup zakona iz 17. i 18. stoljeća koji su regulisali ropstvo širom francuskih kolonijalnih teritorija. Mjera je usvojena sa 254 glasa za i nijednim protiv, prema rezultatima koje je objavila Skupština.
Iako je ropstvo u Francuskoj ukinuto 1848. godine, ovi dekreti nikada nisu zvanično stavljeni van snage.
Da bi zakon stupio na snagu, potrebno je i odobrenje Senata, a glasanje u gornjem domu još nije zakazano.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron podržao je ukidanje početkom ovog mjeseca, navodeći da je dalje postojanje tih dekreta nespojivo s vrijednostima Francuske Republike.
Govoreći u Jelisejskoj palati tokom ceremonije obilježavanja 25 godina otkako je Francuska priznala ropstvo i trgovinu robljem kao zločine protiv čovječnosti, Macron je rekao da se Francuska mora iskreno suočiti sa svojom historijom te priznao da patnja uzrokovana ropstvom nikada ne može biti u potpunosti ispravljena.
Predsjednica Nacionalne skupštine Yael Braun-Pivet pozdravila je glasanje u objavi na društvenim mrežama, nazivajući odluku donesenom u ime čovječnosti, jednakosti i univerzalnosti.
“Code Noir je upisao nečovječnost u zakon. Nacionalna skupština ga danas jednoglasno formalno ukida“, napisala je Braun-Pivet.
Rasprava o “Code Noir“ dolazi u trenutku sve glasnijih zahtjeva aktivista i poslanika da se Francuska ozbiljnije suoči s naslijeđem ropstva, kolonijalizma i rasne nejednakosti.