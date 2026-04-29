Francuska ministrica odbrane: Izrael se mora povući iz Libana Pariz poziva na poštivanje prekida vatre i poštivanje suvereniteta Libana

Francuska je u srijedu saopćila da se Izrael mora povući s libanske teritorije i pozvala sve strane da poštuju prekid vatre postignut ranije ovog mjeseca, javlja Anadolu.

"Izrael se mora povući s libanske teritorije", rekla je ministrica odbrane Catherine Vautrin na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.

Rekla je da je cilj Francuske podržati libansku državu i njen narod u postizanju mira i trajne stabilnosti.

"Sve strane moraju poštovati prekid vatre i očuvati suverenitet i teritorijalni integritet Libana", dodala je.

Vautrin je dodala da bi Libanci trebali nastaviti razoružanje Hezbollaha uz podršku međunarodne zajednice.

"Francuska oštro osuđuje sve napade na UNIFIL, koji su neopravdani", rekla je.

Izrael održava takozvanu "tampon zonu" u južnom Libanu, gdje je počeo operacije početkom marta, dok je Hezbollah uzvraćao na rat protiv Irana.

Primirje, uz posredovanje SAD-a, stupilo je na snagu 17. aprila i produženo je do sredine maja.