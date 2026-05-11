Francuska kaže da operacije u Hormuškom moreuzu nikada nisu ofanzivnog karaktera Pokrenuli smo inicijativu za ponovno otvaranje Hormuškog moreuza, rekla je glasnogovornica vlade

Francuska vlada saopćila je u ponedjeljak da planirane pomorske operacije u Hormuškom moreuzu nikada nisu ofanzivnog karaktera, usred iranskih upozorenja zbog moguće zapadne pomorske aktivnosti u regionu.

"To smo vrlo jasno i dosljedno govorili od početka, riječ je isključivo o odbrambenom stavu", rekla je glasnogovornica vlade Maud Bregeon za televiziju BFMTV.

Bregeon je kazala da Francuska, zajedno s Velikom Britanijom i drugim partnerima, nastoji podržati obnovu plovidbe kroz Hormuški moreuz.

"Pokrenuli smo inicijativu za ponovno otvaranje Hormuškog moreuza, ponovo isključivo u odbrambenom okviru, u koordinaciji s različitim snagama u regionu kada sigurnosni uslovi to dozvole", rekla je.

Iran je upozorio da će svako francusko ili britansko pomorsko raspoređivanje u ili oko Hormuškog moreuza naići na "odlučan i neposredan odgovor njegovih oružanih snaga"

Bregeon je rekla da je predsjednik Emmanuel Macron više puta naglasio stav Francuske i odbacio bilo kakve tvrdnje o ofanzivnim namjerama.

Navela je da je vojno prisustvo Francuske u regionu, uključujući kretanje nosača aviona Charles de Gaulle prema južnom dijelu Crvenog mora, usmjereno na podršku operacijama pomorske sigurnosti.

"Cilj je ponovno otvaranje Hormuškog moreuza. To je u skladu s međunarodnim pravom i neophodno za globalnu ekonomiju", rekla je.

SAD i Izrael pokrenuli su napade na Iran 28. februara, što je izazvalo iranski odgovor protiv Izraela, kao i američkih saveznika u Zaljevu, uz zatvaranje Hormuškog moreuza.

Primirje je stupilo na snagu 8. aprila uz posredovanje Pakistana, ali pregovori u Islamabadu nisu doveli do trajnog sporazuma. Primirje je kasnije produžio američki predsjednik Donald Trump bez određenog roka, čime je otvoren prostor za diplomatiju radi trajnog rješenja rata.