Francuska istakla da je priznanje Palestine usmjereno na podršku mirnom suživotu - Ministar vanjskih poslova navodi da izraelski i palestinski aktivisti, ožalošćene porodice i društvene ličnosti predstavljaju čin otpora

Ministar vanjskih poslova Francuske Jean-Noel Barrot izjavio je u četvrtak da je francusko priznanje Palestine usmjereno na podršku mirnom suživotu i naporima ka pomirenju između Izraelaca i Palestinaca.

Barrot je rekao da Bliski istok ostaje duboko pogođen ratom u Pojasu Gaze i tekućom humanitarnom krizom te da prisustvo izraelskih i palestinskih aktivista, ožalošćenih porodica i društvenih ličnosti predstavlja čin otpora.

"Francuska je, glasom predsjednika Republike, donijela historijsku odluku 22. septembra da prizna Državu Palestinu", rekao je.

Barrot je također najavio da će Francuska u junu biti domaćin međunarodne konferencije u Parizu kako bi okupila izraelska i palestinska civilna društva.

"Godinu dana nakon Pariskog poziva od 13. juna 2025. i uoči samita G7 kojim će Francuska ove godine predsjedavati, ponovo želimo čuti one koji na terenu svakodnevno grade povjerenje i mir", rekao je.

Ponovio je podršku Francuske rješenju o dvije države, opisujući ga kao projekt dva naroda, priznata i poštovana u svojim pravima, koji žive jedni pored drugih u miru i sigurnosti.