Nesuglasice oko podjele tehnologije, industrijskih poslova i prava intelektualnog vlasništva dovele do obustave jednog od najvećih evropskih odbrambenih projekata

Francuska i Njemačka zaustavile program budućeg borbenog aviona FCAS vrijedan 100 milijardi eura Nesuglasice oko podjele tehnologije, industrijskih poslova i prava intelektualnog vlasništva dovele do obustave jednog od najvećih evropskih odbrambenih projekata

Ambiciozni evropski program Future Combat Air System (FCAS) zaustavljen je nakon odluke njemačkog kancelara Friedrich Merz i francuskog predsjednika Emmanuel Macron.

Projekt, procijenjen na oko 100 milijardi eura, bio je zamišljen kao razvoj ne samo borbenog aviona šeste generacije već i integrirane mreže zračnog ratovanja koja bi uključivala naoružane i nenaoružane bespilotne letjelice koje bi djelovale zajedno s borbenim avionom.

Inicijativa, koja se smatrala jednim od najvećih evropskih odbrambenih programa, trebala je ojačati stratešku autonomiju Evrope i njene buduće vojne kapacitete kroz saradnju Francuske, Njemačke i Španije.

Međutim, dugotrajni sporovi oko tehničkih specifikacija, podjele vodećih odgovornosti, industrijskog udjela, transfera tehnologije i prava intelektualnog vlasništva navodno su zaustavili napredak projekta i spriječili njegov daljnji razvoj.

Razlike među uključenim odbrambenim kompanijama u vezi s vlasništvom nad patentima, proizvodnim odgovornostima i pristupom ključnim tehnologijama predstavljale su značajne prepreke tokom cijelog programa.

Odluka o obustavi projekta predstavlja ozbiljan udarac evropskim nastojanjima da razvije zajedničku platformu za zračno ratovanje nove generacije i produbi odbrambenu saradnju među državama članicama.

FCAS je bio smatran jednim od ključnih stubova buduće evropske odbrambene arhitekture i vodećim projektom čiji je cilj bio smanjiti zavisnost Evrope od vojnih tehnologija koje nisu razvijene na evropskom kontinentu.