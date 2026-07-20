Pariz želi da Evropsko vijeće u oktobru pokrene prijedloge o unutrašnjoj organizaciji institucija EU-a

Francuska i Njemačka podržavaju reforme za brži odgovor EU-a na geopolitičke izazove Pariz želi da Evropsko vijeće u oktobru pokrene prijedloge o unutrašnjoj organizaciji institucija EU-a

Francuski ministar za evropske poslove izjavio je da Pariz želi da Evropska unija brže reaguje na geopolitičke izazove te da zajedno s Njemačkom podržava napore za reformu u ovoj oblasti, prenosi Anadolu.

„Francuska i Njemačka podržavaju snažnije, koherentnije i bolje koordinisano vanjsko djelovanje EU-a kako bi se omogucili efikasniji i brži odgovori na geopolitičke izazove“, rekao je Benjamin Haddad za francuski sedmičnik Le Point u nedjelju.

Haddad je kazao da Pariz i Berlin žele da sastanak Evropskog vijeća u oktobru zaduži svoje predsjedništvo za pripremu prijedloga reforme unutrašnje organizacije institucija EU-a.

Naglasio je da Evropska služba za vanjsko djelovanje (EEAS), diplomatska služba ovog bloka, igra ključnu ulogu, te dodao da šefica vanjske politike EU-a Kaja Kallas uživa punu podršku Francuske.

Njegovi komentari uslijedili su nakon 26. Francusko-njemačkog vijeća ministara, održanog u Brühlu u Njemačkoj 17. jula.

Haddad je rekao da su dvije zemlje nastojale uspostaviti jasne mape puta za zajedničko djelovanje u trenutku kada se Evropa suočava s ratom Rusije protiv Ukrajine, kineskim komercijalnim pritiskom i nesigurnošću u pogledu posvećenosti SAD-a ovom kontinentu.

„Izazov je vidjeti kako, zajedno, možemo imati uticaj i govoriti jednim glasom u evropskim debatama“, rekao je on.

Priznajući da se Francuska i Njemačka ne slažu uvijek, Haddad je istakao da saradnja između ove dvije zemlje ostaje ključna za napredak evropskih inicijativa.

Naveo je da su Pariz i Berlin razgovarali i o odbrani, umjetnoj inteligenciji, tehnologiji, podršci Ukrajini te narednom dugoročnom budžetu EU-a.

Haddad se dodatno zalagao za „evropsku prednost“ u industrijskoj politici, posebno kada se koriste sredstva poreznih obveznika EU-a, tvrdeći da termini poput „Proizvedeno u Evropi“ (Made in Europe), koji su se nekada smatrali neprihvatljivim u Berlinu, dobijaju sve veću podršku usred rastuće konkurencije iz Kine.