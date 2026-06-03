Francuski predsjednik kaže da bi partnerstvo ojačalo saradnju u odbrani, nuklearnoj energiji, industriji, svemiru i poljoprivredi

Francuska i Mađarska započinju pregovore o novom strateškom partnerstvu Francuski predsjednik kaže da bi partnerstvo ojačalo saradnju u odbrani, nuklearnoj energiji, industriji, svemiru i poljoprivredi

Francuska i Mađarska počeće rad na novom sporazumu o strateškom partnerstvu usmjerenom na proširenje saradnje u odbrani, energetici, industriji i drugim ključnim sektorima, rekao je francuski predsjednik Emmanuel Macron u srijedu tokom razgovora s mađarskim premijerom Peterom Magyarom u Parizu.

Pozdravljajući Mađara u Jelisejskoj palati, Makron je rekao da će predloženi sporazum zameniti i modernizovati Ugovor o razumevanju i prijateljstvu između dve zemlje iz 1991. godine.

"Želimo da pokrenemo rad na sklapanju novog francusko-mađarskog strateškog partnerstva prije kraja godine", rekao je Macron, dodajući da će sporazum biti ažuriran kako bi se riješio trenutni izazov i podržao strateški suverenitet Evrope.

On je rekao da će partnerstvo ojačati saradnju u odbrani, nuklearnoj energiji, industriji, svemiru, poljoprivredi, borbi protiv dezinformacija i zaštiti demokratskih institucija.

Macron je također pozdravio nedavne napore Mađarske da riješi zabrinutost zbog vladavine prava i korupcije, rekavši da su reforme pomogle da se otključa značajan dio ranije zamrznutih fondova Evropske unije.

"Želim ponoviti svoju punu podršku radu koji obavljate kako biste osigurali puno poštovanje vladavine prava i temeljnih vrijednosti Evropske unije u Mađarskoj", rekao je.

Francuski predsjednik je također pozdravio odluku Mađarske da se pridruži pojačanoj saradnji sa Evropskim javnim tužilaštvom, opisavši je kao važan korak ka zaštiti finansijskih interesa EU-a.

Dvojica lidera su takođe razgovarala o podršci Ukrajini, evropskoj konkurentnosti, bezbednosti i odbrani uoči samita Evropskog saveta 18. i 19. juna.

Magyar je opisao Francusku kao ključnog ekonomskog partnera, ističući da oko 45.000 Mađara radi za francuske kompanije.

On je izrazio podršku obnavljanju bilateralnog strateškog sporazuma i rekao da ga treba proširiti na ekonomske, kulturne, diplomatske i poslove EU-a.

Magyar je pozvao Makrona u Mađarsku 23. oktobra, kada će zemlja obeležiti veliku nacionalnu godišnjicu, sugerišući da bi ta prilika mogla da pruži priliku za potpisivanje novog sporazuma.

Mađarski premijer je rekao da Budimpešta ostaje posvećena borbi protiv korupcije i jačanju saradnje sa evropskim institucijama, dodajući da bi dalji napredak mogao pomoći privlačenju dodatnih francuskih investicija.