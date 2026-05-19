Francuska i Grenland dogovorili jaču saradnju u oblasti rijetkih minerala Partnerstvo ima za cilj jačanje saradnje u oblasti mineralnih resursa, podršku evropskim energetskim i industrijskim ciljevima

Francuska i Grenland potpisali su pismo namjere za jačanje saradnje u oblasti rijetkih minerala i metala, objavio je u utorak francuski ministar, dok evropske zemlje nastoje osigurati strateške resurse za zelenu tranziciju i industrijske lance snabdijevanja, javlja Anadolu.

Nicolas Forissier, francuski ministar delegat za vanjsku trgovinu i atraktivnost, rekao je na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u, da je sporazum potpisan u Nuuku zajedno s premijerom Grenlanda Muteom B. Egedeom.

"Strateško partnerstvo za budućnost evropske energetike i industrije", napisao je Forissier.

Prema saopćenju vlade Grenlanda objavljenom u ponedjeljak, cilj sporazuma je jačanje saradnje između Grenlanda i Francuske u oblasti razmjene znanja, geološkog mapiranja i odgovornog razvoja mineralnih resursa.

Pismo namjere nadovezuje se na sporazum o tehničkoj saradnji potpisan 3. marta tokom konferencije Udruženja istraživača i investitora Kanade u Torontu između Ministarstva industrije i minerala Grenlanda i Francuskog geološkog zavoda, BRGM.

Prvi zajednički projekat u okviru partnerstva fokusirat će se na geološka satelitska istraživanja na Grenlandu kako bi se pružila nova i dublja znanja o geologiji teritorije i podržalo buduće planiranje istraživanja, navodi se u saopćenju.

Saradnja će podržati i zajedničke projekte u lancima snabdijevanja rijetkim metalima, promovisati održive rudarske prakse i ojačati saradnju u istraživanju i obrazovanju.

Grenland posjeduje značajne rezerve rijetkih zemnih elemenata i drugih strateških minerala koji se sve više traže za tehnologije čiste energije, elektrifikaciju i modernu industriju.