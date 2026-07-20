Francuska: Gotovo 40.000 hektara izgorjelo od početka 2026. godine Vlasti uhapsile 111 osoba zbog požara, od kojih su mnogi priznali odgovornost, kaže Laurent Nunez

Gotovo 40.000 hektara šume i raslinja izgorjelo je širom Francuske od početka godine, izjavio je u ponedjeljak ministar unutrašnjih poslova Laurent Nunez, prenosi Anadolu.

„Neznatno ispod 40.000 hektara šume ili raslinja izgorjelo je u Francuskoj od početka godine“, rekao je Nunez za radio France Inter.

Naveo je da je izgorjela površina znatno veća od ukupne površine zabilježene tokom cijele prošle godine, te da je također premašila brojku registrovanu u istom periodu 2022. godine, koju je opisao kao izuzetno tešku sezonu šumskih požara.

Vlasti su uhapsile 111 osoba u vezi s požarima širom zemlje, prema riječima ministra.

„Veliki dio njih priznao je djela“, rekao je Nunez, dodajući da je devet od 10 požara uzrokovano ljudskom aktivnošću, bilo namjerno ili slučajno.

Stotine vatrogasaca raspoređene su u ponedjeljak na gašenju požara, posebno u južnoj regiji Var i na Korzici.

Nunez je upozorio da će prijetnja od šumskih požara ove sedmice ostati „prilično ozbiljna“ širom jugoistočne i jugozapadne Francuske, ali je naglasio da zemlja ima dovoljno resursa za borbu protiv požara.

Francuska raspolaže protivpožarnom avio-flotom od blizu 70 letjelica, uključujući 12 kanadera za ispuštanje vode, osam aviona tipa Dash i 12 helikoptera za gašenje požara. Flota također uključuje šest drugih protivpožarnih aviona i oko 30 aviona kojima upravljaju departmanske službe za zaštitu i spašavanje.

Vlada je naručila četiri dodatna aviona Canadair, od kojih se isporuka dva očekuje 2028., a preostala dva 2032. godine, rekao je Nunez.

Njegove izjave uslijedile su u trenutku dok toplo vrijeme i dugotrajna suša nastavljaju podsticati šumske požare u nekoliko regija. Francuska meteorološka agencija Meteo-France stavila je u ponedjeljak 27 departmana pod visoki rizik od šumskih požara.