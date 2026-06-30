Francuska sada ima 2,39 miliona dolarskih milionera i zauzima šesto mjesto u svijetu, navodi se u Izvještaju o globalnom bogatstvu za 2026. godinu

Francuska dobila 34.600 novih dolarskih milionera, najveći rast u Evropskoj uniji Francuska sada ima 2,39 miliona dolarskih milionera i zauzima šesto mjesto u svijetu, navodi se u Izvještaju o globalnom bogatstvu za 2026. godinu

Francuska je tokom 2025. godine zabilježila najveći porast broja dolarskih milionera među državama Evropske unije, s više od 34.600 novih milionera, pokazuje Izvještaj o globalnom bogatstvu za 2026. godinu, koji je u utorak objavio UBS.

Prema izvještaju, Francuska je dobila 34.604 nova dolarska milionera, čime je ukupan broj osoba čija neto imovina premašuje milion američkih dolara dostigao 2,388 miliona, prenio je francuski emiter BFMTV.

Među evropskim zemljama veći porast zabilježila je jedino Velika Britanija, s 43.139 novih milionera. Slijede Španija s 32.707, Italija s 28.596 i Njemačka s 24.263 nova milionera.

Broj dolarskih milionera u Francuskoj porastao je za 1,5 posto u odnosu na prethodnu godinu, iako su pojedine istočnoevropske zemlje ostvarile veće stope rasta u odnosu na veličinu svoje populacije milionera. Litvanija je zabilježila rast od osam posto, Turska 6,4 posto, Latvija 5,7 posto, a Mađarska 5,3 posto.

Na globalnom nivou Francuska je zauzela šesto mjesto po ukupnom broju dolarskih milionera, iza Sjedinjenih Američkih Država, Kine, Japana, Njemačke i Velike Britanije.

Prema podacima UBS-a, u zapadnoj Evropi živi gotovo 15 miliona milionera, što čini oko četvrtinu ukupnog broja milionera u svijetu, pri čemu Francuska čini približno šestinu tog broja.

Izvještaj procjenjuje da je tokom 2025. godine širom svijeta nastalo gotovo milion novih dolarskih milionera, odnosno više od 2.680 dnevno.

Sjedinjene Američke Države činile su gotovo polovinu tog rasta, sa 441.078 novih milionera u jednoj godini, odnosno više od 1.200 dnevno. Ukupno u SAD-u živi više od 23,6 miliona milionera, što predstavlja više od 40 posto od ukupno 57,5 miliona milionera evidentiranih na 56 tržišta obuhvaćenih izvještajem.

UBS navodi da broj milionera ne zavisi samo od veličine ekonomije, već i od faktora kao što su stopa vlasništva nad nekretninama, privatna penzijska štednja, poreski poticaji za ulaganja i kultura investiranja domaćinstava.

Izvještaj također pokazuje da Francuska ostaje među najbogatijim zemljama svijeta prema bogatstvu domaćinstava, s prosječnim bogatstvom po punoljetnoj osobi od 341.359 američkih dolara, što je svrstava na 14. mjesto u svijetu.

Medijalno bogatstvo u Francuskoj iznosilo je 121.898 dolara po punoljetnoj osobi, što je znatno više od medijalnog bogatstva u Sjedinjenim Američkim Državama, koje iznosi 68.998 dolara, iako Amerikanci imaju znatno veće prosječno bogatstvo od 696.277 dolara po odrasloj osobi.