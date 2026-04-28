Francuska cementna kompanija Lafarge žalit će se na presudu za finansiranje terorizma Pariski sud kaže da su kompanija i osam suoptuženih, uključujući bivšeg izvršnog direktora Bruna Lafonta, podnijeli žalbe na presudu od 13. aprila

Francuski cementni gigant Lafarge žalit će se na presudu za finansiranje terorističkih grupa u Siriji, nakon presude Pariskog krivičnog suda ranije ovog mjeseca, saopćile su sudske vlasti u utorak, javlja Anadolu.

Prema podacima tužilaštva Pariskog apelacionog suda, kompanija i osam suoptuženih, uključujući bivšeg izvršnog direktora Bruna Lafonta, podnijeli su žalbe na presudu od 13. aprila.

Sud je utvrdio da je Lafarge platio skoro 5,6 miliona eura (6,5 miliona dolara) naoružanim grupama, uključujući ISIS, Jabhat al-Nusru i Ahrar al-Sham između 2013. i 2014. godine kako bi održao operacije u svojoj cementari u Jalabiyi, na sjeveru Sirije.

Opisujući slučaj kao slučaj "izuzetne težine", sud je rekao da su plaćene "neviđene sume" u francuskom slučaju finansiranja terorizma i "omogućeno finansiranje terorističkih djela i unutar regije i u inostranstvu, posebno u Evropi".

Lafarge je kažnjen s 1,125 miliona eura (oko 1,3 miliona dolara), što je maksimalna kazna za optužbu, a također mu je naloženo da plati carinsku kaznu od 4,57 miliona eura (oko 5,3 miliona dolara) zajedno s četiri bivša rukovodioca zbog kršenja međunarodnih sankcija.

Lafont (69) osuđen je na šest godina zatvora s trenutnim zatvaranjem.

Priveden je direktno iz sudnice i trenutno se nalazi u zatvoru La Sante u Parizu, gdje će se njegov zahtjev za puštanje na slobodu razmatrati od 4. maja, objavila je francuska informativna televizija BFMTV.

Ostali optuženi dobili su zatvorske kazne u rasponu od 18 mjeseci do sedam godina, uključujući sirijskog posrednika koji je još uvijek na slobodi.

Anadolu je 7. septembra 2021. godine objavila dokumente koji dokazuju da je francuska kompanija Lafarge finansirala terorističku organizaciju ISIS uz znanje francuske obavještajne službe. Ovi dokumenti su privukli široku pažnju širom svijeta.

U okviru istrage otvorene protiv kompanije u junu 2017. godine, nekoliko viših rukovodilaca, uključujući bivšeg predsjednika Upravnog odbora Lafargea Bruna Lafonta, optuženo je za "pružanje finansijske podrške terorizmu".

Troje istražnih sudija koji su vodili slučaj presudili su 16. oktobra 2024. godine da će se Lafarge grupa i četvorica njenih bivših rukovodilaca suditi po optužbama za finansiranje terorističke organizacije i kršenje embarga EU, koji zabranjuje bilo kakve finansijske ili komercijalne veze s terorističkim grupama, uključujući ISIS.

Slučaj protiv Lafargea kao pravnog lica i osam pojedinaca, optuženih za "finansiranje terorističke organizacije" u vezi s njihovim aktivnostima u Siriji između 2013. i 2014. godine, saslušan je na Krivičnom sudu u Parizu u novembru-decembru 2025. godine.