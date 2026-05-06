Francuska brodarska kompanija potvrdila da je teretni brod bio meta napada u Hormuškom moreuzu CMA CGM San Antonio je juče bio meta napada, objavila je kompanija

Francuska brodarska kompanija CMA CGM potvrdila je u srijedu da je jedan od njenih teretnih brodova pogođen u napadu u Hormuškom moreuzu, nakon ranijih izvještaja o incidentu u strateškom plovnom putu, objavio je emiter BFM, javlja Anadolu.

"CMA CGM San Antonio je juče bio meta napada dok je plovio Hormuškim moreuzom", saopćila je kompanija, dodajući da je nekoliko članova posade povrijeđeno i evakuisano radi medicinske pomoći.

Potvrda dolazi nakon što su agencije za pomorsku sigurnost i medijski izvještaji ranije ukazali da je teretni brod pogođen projektilom u tom području, bez službene provjere identiteta plovila.

Ranije su francuske vlasti saopćile da ne mogu odmah potvrditi izvještaje da je teretni brod kojim upravlja CMA CGM bio meta napada u moreuzu.

Američki i britanski mediji su objavili da je francuski teretni brod možda pogođen vatrenim oružjem u strateškom plovnom putu.

Regionalne tenzije su eskalirale nakon što su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran 28. februara, što je izazvalo odmazdu Teherana protiv Izraela, kao i američkih saveznika u Zaljevu, uz zatvaranje Hormuškog moreuza.

Primirje je stupilo na snagu 8. aprila uz pakistansko posredovanje, ali pregovori u Islamabadu nisu uspjeli donijeti trajni sporazum. Primirje je kasnije produžio američki predsjednik Donald Trump bez određenog roka.

Od 13. aprila, Sjedinjene Američke Države sprovode pomorsku blokadu usmjerenu na iranski pomorski saobraćaj u moreuzu.