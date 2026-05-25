Francuska aktivistkinja s flote optužila izraelske snage za nasilje, ponižavanje i seksualno zlostavljanje u pritvoru Laetitia Merle tvrdi da su aktivisti Globalne flote Sumud bili izloženi mučenju, uskraćivanju osnovnih uslova i fizičkom i psihičkom zlostavljanju tokom četverodnevnog pritvora u Izraelu

- Esra Taskin -

Francuska aktivistkinja Laetitia Merle izjavila je da su članovi Globalne flote Sumud, koje su izraelske snage pritvorile, bili izloženi nasilju, ponižavanju i seksualnom zlostavljanju, uključujući prisilna skidanja, pretrese i fizičko zlostavljanje tokom višednevnog pritvora nakon presretanja u međunarodnim vodama, javlja Anadolu.

Francuski aktivisti, koje je Izrael pritvorio, vratili su se u Francusku prošle sedmice.

Merle, koja se vratila u svoju zemlju 22. maja, ispričala je za AA u Parizu detalje o nasilju koje su izraelski vojnici vršili nad aktivistima četiri dana.

"Bila sam u Globalnoj floti Sumud i otele su me okupacijske izraelske snage u međunarodnim vodama. Četiri dana sam bila izložena nasilju, seksističkom nasilju i mučenju."

Merle je izjavila da su je Izraelci pitali da li radi za Hamas, na što je odgovorila da je uključena u aktivnosti humanitarne pomoći.

Merle je rekla da su Izraelci odvojili muške i ženske aktiviste u različite grupe.

"Bili smo izloženi ponižavanju, lišeni tretmana, vode i hrane. Budili bi nas noću da bismo hodali na sve četiri, vezani jedan za drugim, i vodili bi nas po zatvoru. Tukli su nas. Pred (izraelskim krajnje desničarskim ministrom nacionalne sigurnosti Itamarom) Ben-Gvirom, htjeli su da viknemo 'Živio Izrael', ali smo odbili. Rekla sam 'Slobodna Palestina' i dobila sam šamar."

Merle je izjavila da su Izraelci, dok su bili na brodu, koji je pretvoren u zatvor, obezbijedili samo 20 boca vode za 160 ljudi svakih šest sati, te da su boce s vodom bacali na njih, zbog čega se jedan aktivista skoro onesvijestio.

Merle je ispričala kako su Izraelci prijetili aktivistima gumenim mecima i elektrošokovima, prisiljavajući ih da uđu u kontejnere, te da su dali izjave po dolasku u luku Ashdod.

Provjerili su, kako je kazala, i koje pasoše aktivisti posjeduju.

"Odveli su dvojicu Turčina, čula sam kako ih tuku i kako oni vrište. Bila sam jako uplašena. Onda je bio moj red i otišla sam dati izjavu. Moj pasoš je bio kod mog prijatelja, koji je bio tri osobe dalje od mene."

Laetitia Merle, navodeći da je iz južne Francuske, rekla je da su Izraelci mislili da je Alžirka zbog boje kože i da je stoga bila izopćena.

Opisujući kako su joj ruke bile čvrsto vezane lisicama iza leđa, Merle je rekla: "Jako je boljeli, jako su stegli plastične lisice. 'Upomoć!'" Kada sam vrisnula, došla su dva izraelska vojnika i još više stegnula lisice. Moji prijatelji su vrištali jer sam bila na ivici da izgubim svijest. Došao je doktor, ali sam shvatila da je to manipulacija jer su me snimali. Odjednom je postao nježan, prerezao mi plastične lisice i stavio druge."

Merle je napomenula da su stalno bili prisiljeni slušati izraelsku himnu i da je klima uređaj bio uključen punom snagom.

"Neke od nas su odveli da nas tuku. Mogli smo ih čuti kako vrište", izjavila je.

Merle je rekla da uprkos visokom krvnom pritisku, nisu joj dali lijekove.

"Neke od nas su skinuli gole i pretresli nas. Jučer sam razgovarala s advokatom i on nam je dao do znanja da se zapravo radi o seksualnom napadu. Jer smo bili oteti i nije bilo opravdanja za skidanje ili pretres bilo kojeg od učesnika", rekla je.

Merle je spomenula i da su aktivistice bile zastrašivane psima, posebno njemačkim ovčarima koji su trebali lajati na njih.

"Mogu reći da je ovo bio pakao koji je trajao četiri dana."

Merle, naglašavajući da žele učiniti vidljivim ono što palestinski narod doživljava, izjavila je: "Mislim na palestinski narod, a moje tijelo je svjedočilo onome kroz šta muškarci i žene Palestine prolaze. Ovaj rat mora biti zaustavljen. Imamo sredstva da zaustavimo fašizam i rasizam."

Prepričavajući da ih je Izrael pritvorio i da su se obračunavali s mladima koji govore francuski, Merle je rekla da ih je pitala zašto to rade, a oni su joj rekli: "Muslimani će se jednog dana probuditi u Francuskoj i doći i pobiti svu njihovu djecu. Rekla sam im da imam muslimanske prijatelje i da samo želimo živjeti zajedno."

Merle je izjavila da je bila ošamarena i pretučena zbog svojih riječi i da se čak i nakon povratka u Francusku još uvijek boji policije i pasa.

Merle, koja je napomenula da je doživjela rasizam i seksizam dok je bila u Izraelu, rekla je: "Skinuli su marame sestrama koje su nosile marame. Pokušale smo se zaštititi među ženama."

"Naša snaga, naše jedinstvo, omogućili su nam da preživimo i odupremo se."