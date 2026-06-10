Arnold Schwarzenegger rođen u Austriji, Elon Musk rođen u Južnoj Africi i Sergey Brin rođen u Rusiji na vrhu prestižne liste od 250 pojedinaca

"Forbes" objavio listu najuspješnijih imigranata u SAD-u: Musk, Schwarzenegger i Brin na samom vrhu Arnold Schwarzenegger rođen u Austriji, Elon Musk rođen u Južnoj Africi i Sergey Brin rođen u Rusiji na vrhu prestižne liste od 250 pojedinaca

Časopis "Forbes" objavio je listu 250 najuspješnijih živih imigranata u Sjedinjenim Američkim Državama, a na vrhu su se našli Elon Musk, Arnold Schwarzenegger i Sergey Brin, javlja Anadolu.

Rangiranje obuhvata vodeće ličnosti iz tehnologije, nauke, politike, medija i umjetnosti, naglašavajući ključnu ulogu koju su imigranti imali u ekonomskom razvoju i globalnom utjecaju SAD-a.

Na vrhu ove prestižne rang-liste nalaze se globalno priznate ličnosti poput Arnolda Schwarzeneggera rođenog u Austriji, Elona Muska rođenog u Južnoj Africi i Sergeya Brina rođenog u Rusiji. Ovi uspješni imigranti ističu se po svom liderstvu u širokom spektru industrija.

Ovi pojedinci nisu samo postigli izvanredan lični uspjeh nakon imigracije u Sjedinjene Američke Države, već su i dali veliki doprinos američkoj ekonomiji i društvu kroz kompanije koje su osnovali i inovacije koje su uveli.

Uz tehnološke lidere poput suosnivača Googlea Sergeya Brina, izvršnog direktora Nvidije Jensena Huanga i suosnivača PayPala Petera Thiela, na listi se nalaze i naučnici dobitnici Nobelove nagrade i utjecajne ličnosti iz sektora umjetnosti i kulture.

Rangiranje ističe važnu ulogu koju su imigranti odigrali u prosperitetu Amerike i naglašava prilike koje je zemlja ponudila ljudima iz cijelog svijeta.