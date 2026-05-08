Flotila za Gazu prijavila seksualno nasilje i fizičke napade nad aktivistima u izraelskom pritvoru Svjedočenja opisuju ponižavanje, uskraćivanje osnovnih potreba i seksualne napade nakon izraelskog presretanja humanitarne misije za Gazu u međunarodnim vodama

ISTANBUL (AA) - Globalna flotila Sumud saopćila je u četvrtak da su aktivisti pritvoreni nakon što je Izrael presreo humanitarnu misiju za Pojas Gaze bili izloženi seksualnom nasilju, fizičkim napadima i ponižavajućem postupanju tokom pritvora u Izraelu.

U saopćenju se navodi da svjedočenja prikupljena od oslobođenih učesnika ukazuju na "obrazac teškog fizičkog i seksualnog nasilja te sistematskog ponižavanja" nakon presretanja konvoja kod obale Kreta 29. aprila.

Humanitarna flotila navela je da su najmanje četiri aktivista bila izložena seksualnom zlostavljanju tokom pritvora u Izraelu, pri čemu su dva pritvorenika navodno pretrpjela teško zlostavljanje dodirivanjem intimnih dijelova tijela.

Drugi učesnici prijavili su ponovljene napade na intimne dijelove tijela, uz verbalno seksualno uznemiravanje i ponižavajući tretman.

Prema saopćenju, pritvorenici su također bili izloženi namjernom uskraćivanju osnovnih potreba, uključujući izlaganje hladnoći, oduzimanje tople odjeće i nedovoljan pristup hrani, vodi i posteljini, što je dovelo do slučajeva hipotermije i hipertermije.

Grupa je navela da zlostavljanja odražavaju "širi obrazac postupanja s ciljem dehumanizacije onih koji izražavaju solidarnost s palestinskim narodom".

U saopćenju je također izražena zabrinutost zbog produženja pritvora aktivistima Thiagu Avili i Saifu Abu Kesheke, koji se još nalaze u Izraelu i navodno štrajkuju glađu.

Proljetnu misiju Globalne flotile Sumud, čiji je cilj bio probiti izraelsku blokadu Pojasa Gaze i dostaviti humanitarnu pomoć, presrele su izraelske snage 29. aprila kod obale Krete.

Izraelske snage intervenisale su u međunarodnim vodama, napadajući brodove s aktivistima oko 600 nautičkih milja od Gaze i svega nekoliko milja od grčkih teritorijalnih voda.

Ukupno 177 aktivista je pritvoreno i navodno izloženo zlostavljanju.

Prema izvještajima, Avila i Abu Keshek, koji nisu oslobođeni nakon prisilnog odvođenja u Izrael, bili su izloženi teškom fizičkom zlostavljanju i prijetnjama smrću tokom ispitivanja.

Izrael od 2007. godine provodi tešku blokadu Pojas Gaze, ostavljajući 2,4 miliona stanovnika teritorije na ivici gladi.

Izraelska vojska pokrenula je brutalnu dvogodišnju ofanzivu na Gazu u oktobru 2023. godine, pri čemu je ubijeno više od 72.000 ljudi, ranjeno više od 172.000, uz ogromna razaranja širom opkoljene teritorije.