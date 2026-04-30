Flotila Sumud: Izraelske snage onesposobile brodove, civili ostavljeni u moru

Global Sumud Flotilla koja plovi prema Gazi saopštila je u četvrtak ujutro da su izraelske pomorske snage presrele i onesposobile nekoliko njihovih plovila u međunarodnim vodama, ostavljajući stotine civila nasukanih na moru dok se oluja približavala.

U saopštenju putem društvene mreže X, sa sjedištem u SAD-u, grupa je saopštila da su izraelske snage "presrele, ukrcale se i sistematski onesposobile" više plovila koja su učestvovala u flotili.

"Nakon što su razbili motore i uništili navigacijske uređaje, vojska se povukla - namjerno ostavljajući stotine civila nasukanih na nemoćnim, pokvarenim plovilima direktno na putu velike oluje koja se približava", navodi se u saopštenju.

"Komunikacija s više plovila je ometana, što im onemogućava koordinaciju ili signaliziranje pomoći", dodala je flotila.

Grupa je opisala incident kao dio šireg obrasca akcija usmjerenih na civile.

Također se incident povezuje sa situacijom u Pojasu Gaze, optužujući Izrael da nameće produžena ograničenja i teškoće enklavi.

„Logika koja se primjenjuje večeras je identična: izraelska država stvara uslove za smrt, sabotira sredstva za preživljavanje, a zatim čeka da 'priroda' ili 'okolnosti' završe posao“, dodaje se u saopštenju.

Kasno u srijedu, izraelski vojni radio je saopštio da su pomorske snage počele preuzimati kontrolu nad brodovima flotile koji su išli prema Gazi daleko od izraelske obale.

Dodaje se da su izraelske snage do sada zaplijenile sedam brodova flotile u blizini grčkog ostrva Krit.

Flotila, koja prevozi humanitarnu pomoć za Gazu, ima za cilj da probije izraelsku blokadu i otvori humanitarni koridor morem.

Izrael je uveo blokadu Pojasa Gaze od 2007. godine, ostavljajući oko 1,5 miliona Palestinaca od otprilike 2,4 miliona bez domova nakon što su im domovi uništeni tokom rata.