Finski predsjednik upozorava da upadi dronova ukazuju na sigurnosni jaz na Baltiku

Şeyma Erkul Dayanç
15 Maj 2026•Ažuriranje: 15 Maj 2026
Finski predsjednik Alexander Stubb izjavio je u petak da su nedavni incidenti s dronovima u baltičkoj regiji ukazali na nedostatke u regionalnoj spremnosti, opisujući situaciju kao "paradoks" povezan s ratom u Ukrajini i Rusiji.
"Paradoks je da imamo ukrajinske dronove, ali moramo naučiti kako da se od njih branimo upravo od samih Ukrajinaca", rekao je Stubb u intervjuu za litvanski emiter LRT.
Njegove izjave uslijedile su nakon što je nekoliko ukrajinskih dronova navodno ranije ovog mjeseca ušlo u finski zračni prostor.
Stubb je incidente opisao kao ozbiljnu zabrinutost, ali je rekao da je šteta ostala ograničena.
Dodao je da je Ukrajina kasnije incidente opisala kao nenamjerne i povezala ih s ometanjem GPS signala.
Stubb je također naglasio potrebu za snažnijom koordinacijom NATO-a i povećanim ulaganjima u moderne odbrambene sisteme, uključujući dronove i kapacitete proturaketne odbrane.