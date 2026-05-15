Finski predsjednik upozorava da upadi dronova ukazuju na sigurnosni jaz na Baltiku Stubb naglašava "paradoks" regionalne sigurnosti usljed rata u Ukrajini i Rusiji

Finski predsjednik Alexander Stubb izjavio je u petak da su nedavni incidenti s dronovima u baltičkoj regiji ukazali na nedostatke u regionalnoj spremnosti, opisujući situaciju kao "paradoks" povezan s ratom u Ukrajini i Rusiji.

"Paradoks je da imamo ukrajinske dronove, ali moramo naučiti kako da se od njih branimo upravo od samih Ukrajinaca", rekao je Stubb u intervjuu za litvanski emiter LRT.

Njegove izjave uslijedile su nakon što je nekoliko ukrajinskih dronova navodno ranije ovog mjeseca ušlo u finski zračni prostor.

Stubb je incidente opisao kao ozbiljnu zabrinutost, ali je rekao da je šteta ostala ograničena.

Dodao je da je Ukrajina kasnije incidente opisala kao nenamjerne i povezala ih s ometanjem GPS signala.

Stubb je također naglasio potrebu za snažnijom koordinacijom NATO-a i povećanim ulaganjima u moderne odbrambene sisteme, uključujući dronove i kapacitete proturaketne odbrane.