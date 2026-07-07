Alexander Stubb kaže da saveznici prelaze na provedbu cilja od 5 posto izdvajanja za odbranu, dok Evropa preuzima veću odgovornost za vlastitu sigurnost

Finski predsjednik nazvao samit u Ankari jednim od najvažnijih u historiji NATO-a Alexander Stubb kaže da saveznici prelaze na provedbu cilja od 5 posto izdvajanja za odbranu, dok Evropa preuzima veću odgovornost za vlastitu sigurnost

Finski predsjednik Alexander Stubb u utorak je opisao samit NATO-a u Ankari kao jedan od najvažnijih skupova saveza, rekavši da se održava u ključnom trenutku za globalnu politiku i transatlantsku sigurnost.

Govoreći za Anadolu agenciju na Forumu odbrambene industrije NATO samita, održanom u okviru 36. samita šefova država i vlada NATO-a, Stubb je rekao da mu je drago što su domaćini sastanka Ankara, Turska i predsjednik Recep Tayyip Erdogan.

“Mislim da je dobro biti ovdje u veoma važnoj prekretnici u svjetskoj politici, a posebno u važnom trenutku za savez“, rekao je Stubb.

Samit u Ankari odnosi se na provedbu cilja od 5 posto izdvajanja za odbranu

Upitan o transformaciji NATO-a, Stubb je rekao da savez ulazi u ono što je nazvao “NATO 3.0“, nakon saveza iz perioda Hladnog rata i razdoblja nakon Hladnog rata obilježenog mirovnim misijama i operacijama izvan teritorije NATO-a.

“Sada počinjemo NATO 3.0, što u osnovi znači snažniju Evropu u snažnijem NATO-u“, rekao je.

Stubb je kazao da je prošlogodišnji samit NATO-a u Hagu bio usmjeren na postavljanje cilja povećanja izdvajanja za odbranu sa 2 na 5 posto bruto domaćeg proizvoda, dok je samit u Ankari posvećen provođenju tog cilja u praksi.

“Ovogodišnji samit u Ankari odnosi se na provedbu tog cilja“, rekao je, dodajući da je Forum odbrambene industrije u Ankari ključni dio tih napora jer okuplja evropske i američke odbrambene kompanije kako bi podržale daljnja ulaganja.

“Upravo sam se sastao s predsjednikom Erdoganom i ovo je jedan od najvažnijih samita NATO-a koje smo ikada imali“, rekao je.

Turska i Finska povezane sigurnošću bokova NATO-a

Naglašavajući ulogu Turske na jugoistočnom krilu NATO-a, Stubb je rekao da su Finska i Turska usko povezane kroz svoje odgovornosti u različitim dijelovima saveza.

“Turska brine o jugoistočnom krilu. Mi u Finskoj brinemo o sjeveroistočnom krilu, tako da smo na mnogo načina povezani. Zbog toga smatramo ovaj samit veoma važnim“, rekao je.

Govoreći o odbrambenoj saradnji s Turskom, Stubb je rekao da je Turska zbog svog geografskog položaja izložena složenijim sigurnosnim izazovima nego Finska.

“Mi imamo jednu sigurnosnu prijetnju, a to je Rusija. Vi ih u svom susjedstvu imate nekoliko“, rekao je.

Stubb je naglasio važnost saradnje s Turskom na kopnu, moru i u zraku, ističući da Turska ima jednu od najvećih vojski u savezu.

“Mi razumijemo šta sigurnost znači i šta znači imati snažnu odbranu“, rekao je.

Osvrnuvši se na razgovore s Erdoganom, Stubb je rekao da su se dvojica lidera saglasila da nastave i prodube saradnju u oblasti odbrambene industrije.

“Kada sam razgovarao s predsjednikom Erdoganom, odlučili smo da ćemo nastaviti našu saradnju i produbiti saradnju u odbrambenoj industriji“, dodao je.