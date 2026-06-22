Prema sadašnjem okviru, strani radnici moraju imati ponudu za posao i ispuniti uslove uključujući minimalni prihod, a bodovni sistem uvodi procjenu prema obrazovanju, jeziku i iskustvu

Finska razmatra uvođenje sistema migracije radne snage zasnovanog na bodovima Prema sadašnjem okviru, strani radnici moraju imati ponudu za posao i ispuniti uslove uključujući minimalni prihod, a bodovni sistem uvodi procjenu prema obrazovanju, jeziku i iskustvu

Finska razmatra mogućnost uvođenja sistema migracije radne snage zasnovanog na bodovima, nakon objave izvještaja koji je naručila vlada i koji analizira slične modele u zemljama poput Kanade, Australije, Njemačke i Novog Zelanda, prenijeli su lokalni mediji u ponedjeljak.

Studiju je naručio ministar zapošljavanja Matias Marttinen, a ona je analizirala međunarodne bodovne imigracione sisteme koji uglavnom funkcionišu po dva modela: sistem rangiranja, gdje se kandidati takmiče na osnovu bodova, i sistem praga, gdje kandidati prolaze ako dostignu minimalni broj bodova.

Prema sadašnjem finskom okviru za radnu migraciju, strani radnici moraju imati ponudu za posao ili postojeći radni odnos te ispuniti državne kriterije, uključujući minimalni nivo prihoda, prenosi finski javni servis YLE.

Bodovni sistem bi, umjesto toga, procjenjivao kandidate prema unaprijed definisanim kriterijima kao što su obrazovanje, poznavanje jezika, radno iskustvo i godine starosti.

Nakon objave izvještaja, Marttinen je rekao da finska politika radne migracije i dalje treba biti prvenstveno vođena potrebama poslodavaca.

"Mislim da ovaj osnovni princip kada je riječ o radnoj imigraciji u Finskoj ne treba mijenjati u velikoj mjeri", rekao je, dodajući da poslodavci trebaju i dalje određivati potražnju za radnom snagom.

Izvještaj je naveo da nema većih prepreka za uvođenje bodovnog modela u Finskoj, ali je upozorio da bi takav sistem mogao povećati birokratiju za migrante te administrativno opteretiti poslodavce i javne institucije.

"Kako bi dodatna ulaganja u bodovni sistem bila opravdana, koristi koje se njime postižu moraju biti jasne", navedeno je u izvještaju.

Marttinen je rekao da trenutno ne zagovara potpun prelazak na bodovni sistem, ali je sugerisao da se elementi tog modela mogu uključiti u postojeći okvir, posebno u cilju privlačenja visokokvalifikovane radne snage.

Ideja se razmatra unutar vladajuće koalicije od prošle godine, kada je Christoffer Ingo iz Švedske narodne stranke Finske predložio pristup po uzoru na Kanadu.

Ingo je tvrdio da bi bodovni sistem mogao pomoći Finskoj da jasnije definiše ciljeve radne migracije po regijama, sektorima i jezičkim grupama te da potencijalnim migrantima pruži jasnije informacije o uslovima za ulazak.

Premijer Petteri Orpo ranije je izrazio spremnost da razmotri prijedlog, dok je ministrica finansija i liderka Stranke Finaca Riikka Purra iznijela određene rezerve.

Neki članovi Stranke Finaca predložili su proširenje bodovnog pristupa i izvan radne migracije, uključujući i humanitarne migracije i slučajeve azila.