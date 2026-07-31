Finski ministar unutrašnjih poslova tvrdi da Španija nije zaštitila vanjsku granicu Šengena, a austrijski kancelar upozorava na moguće privremeno zatvaranje granica

Finska i Austrija podržale Italiju u pozivima na moguće zatvaranje šengenskih granica zbog migrantske krize u Ceuti Finski ministar unutrašnjih poslova tvrdi da Španija nije zaštitila vanjsku granicu Šengena, a austrijski kancelar upozorava na moguće privremeno zatvaranje granica

Finska i Austrija pridružile su se u petak Italiji u pozivima na moguće zatvaranje šengenskih granica nakon naglog porasta dolazaka migranata u špansku sjevernoafričku enklavu Ceutu iz Maroka posljednjih dana.

"Španija je u potpunosti podbacila u zaštiti vanjske granice šengenskog prostora od nezakonitih ulazaka. To se ne može nastaviti. Sve evropske zemlje moraju podržati prijedlog italijanske premijerke Giorgie Meloni. Zemlje koje ne ispunjavaju svoju obavezu zaštite vanjske granice ne mogu biti članice Šengena", poručila je finska ministrica unutrašnjih poslova Mari Rantanen na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u.

Austrijski kancelar Christian Stocker ocijenio je da događaji u Ceuti predstavljaju jasan signal upozorenja, ističući da takva situacija nema mjesta u Evropskoj uniji.

Pozvao je Madrid da ispuni svoje obaveze i osigura da nijedan ilegalni migrant ne kroči na evropsko kopno.

Stocker je upozorio da evropska pravila o azilu i migracijama ne smiju biti narušena te ocijenio da je odluka španske vlade da odobri boravišne dozvole hiljadama ilegalnih migranata predstavljala dodatni podsticaj za nezakonite migracije.

"Ako se situacija u Španiji razvije na način koji bude stvarao pritisak na naše državne granice, učinit ćemo sve što je u našoj moći da ih zaštitimo, uključujući i privremeno zatvaranje šengenskih granica ako to bude potrebno", dodao je austrijski kancelar.

Italijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani u četvrtak je izjavio da je za zatvaranje šengenskog prostora prema Španiji, a isti prijedlog podržao je i potpredsjednik italijanske vlade Matteo Salvini.

Premijerka Giorgia Meloni također je poručila da je Italija spremna poduzeti vanredne mjere radi zaštite granica i sigurnosti građana, uključujući i suspenziju primjene šengenskog režima sa Španijom.

Špansko Ministarstvo vanjskih poslova potom je reagovalo pozivom italijanskom ambasadoru na razgovor.