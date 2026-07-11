FIFA će prodavati fragmente terena finalne utakmice Svjetskog prvenstva 2026. kao kolekcionarske predmete Akrilni USB uključuje autentični film, kolekcionarski upakovan

FIFA je počela da nudi navijačima priliku da posjeduju dio fudbalske istorije prodajom autentičnih fragmenata površine za igru sa finala FIFA Svjetskog prvenstva 2026. putem svoje službene online trgovine.

"Fifa World Cup 2026 Piece of the Pitch – Foundation Edition" po cijeni od 450 dolara sadržavat će originalni dio legendarnog finalnog terena na stadionu New York New Jersey, trajno očuvan na vrhunskom akrilnom displeju s integriranim USB uspomenom.

"Svaki komad sadrži originalni fragment finalne površine za igru, što ga čini jedinstvenim kolekcionarskim predmetom koji slavi jedan od najvećih svjetskih sportskih događaja", navodi FIFA u opisu proizvoda.

Akrilni USB uključuje autentični film, kolekcionarski upakovan i namijenjen je kolekcionarima, navijačima i fudbalskim entuzijastima.

Narudžbe neće biti poslane dok se finale ne održi, prema FIFA Storeu, a proizvod je dostupan za isporuku samo kupcima u SAD-u, Velikoj Britaniji i Evropi.

Foundation Edition ima dimenzije 17,5 centimetara (6,9 inča) x 17,5 x 17,5 centimetara.