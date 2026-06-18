Šef turske diplomatije kaže da su ključni principi usaglašeni, ali da ostaju otvorena pitanja obogaćenog uranija i verifikacije, a Izrael je nazvao globalnim problemom

Fidan: Sporazum SAD-a i Irana čeka rješavanje tehničkih pitanja Šef turske diplomatije kaže da su ključni principi usaglašeni, ali da ostaju otvorena pitanja obogaćenog uranija i verifikacije, a Izrael je nazvao globalnim problemom

Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan izjavio je da su Sjedinjene Američke Države i Iran postigli načelni dogovor o ključnim elementima sporazuma, ali da tehnička pitanja, uključujući sudbinu iranskog obogaćenog uranija i provedbu budućeg moratorija na obogaćivanje, još nisu riješena.

Govoreći novinarima tokom posjete Rusiji, Fidan je rekao da stručni timovi tek trebaju utvrditi na koji način će biti razrijeđeno, nadzirano i verificirano 400 kilograma obogaćenog uranija u Iranu.

"Postoji načelno razumijevanje u vezi s razrjeđivanjem 400 kilograma obogaćenog uranija u Iranu. Međutim, ko će provesti razrjeđivanje, ko će ga nadzirati i kako će ono biti verificirano, tek treba biti dogovoreno", rekao je Fidan.

Dodao je da su ratni uslovi, međusobno nepovjerenje i regionalna dešavanja, uključujući izraelsku okupaciju Libana, usporili pregovore između Washingtona i Teherana.

"Dok je američka strana mogla odgovoriti za sat vremena, Irancima je ponekad trebala sedmica", kazao je Fidan, ističući da je obje strane ohrabrivao na direktne razgovore.

Turski ministar vanjskih poslova također je kritikovao regionalnu politiku Izraela, nazvavši je globalnim problemom.

"Izrael želi razaranje u regiji. Želi okupirati pojedine zemlje i koristiti terorizam. To ima posljedice po globalnu sigurnost, ali i ekonomiju. Vidimo da se Izrael suočava sa sve većim diplomatskim pritiskom", rekao je.

Izrazio je nadu da će diplomatski odgovor dati rezultate te da će sve zemlje regije živjeti u miru, stabilnosti i prosperitetu.

Fidan je naveo da je sukob koji uključuje Iran, SAD i Izrael skrenuo međunarodnu pažnju s Gaze, ali je izrazio očekivanje da će se regionalne zemlje ponovo fokusirati na tu palestinsku enklavu nakon smirivanja krize. Dodao je da se nastavljaju napori za postizanje okvirnog sporazuma za drugu fazu pregovora o prekidu vatre u Gazi, uz učešće turske Nacionalne obavještajne organizacije (MIT).

- Samit NATO-a u Ankari

Govoreći o NATO-u, Fidan je rekao da ključne odluke koje se očekuju na samitu Alijanse narednog mjeseca u Ankari ne mogu biti donesene bez prisustva američkog predsjednika Donalda Trumpa.

"Mnoge evropske zemlje kažu da je činjenica da će sastanak biti održan u Turskoj i pod domaćinstvom našeg predsjednika najvažniji faktor koji omogućava dolazak predsjednika Trumpa", rekao je Fidan.

Dodao je da Trump vjerovatno ne bi prisustvovao samitu da se ne održava u Turskoj.

Pripreme za samit zakazan za 7. i 8. juli, prema njegovim riječima, odvijaju se intenzivno.

"Najvažnije pitanje je kako će se razlike između američkog i evropskog pristupa NATO-u odraziti na odluke. Postoje veoma važna pitanja i nije moguće da budu riješena na sastanku bez prisustva predsjednika SAD-a", rekao je.

Fidan je istakao da su razgovori u Rusiji pokazali da ne postoje ozbiljni sporovi koji bi ometali bilateralne odnose ili regionalnu saradnju, te da obje zemlje nastoje proširiti saradnju.

"Razvili smo veoma poseban odnos s Rusima. Čak i kada smo imali veoma ozbiljna neslaganja, znali smo kako sarađivati i graditi povjerenje", rekao je.

- Rat u Ukrajini i Južni Kavkaz

Govoreći o ratu između Rusije i Ukrajine, Fidan je rekao da se stav Moskve nije promijenio.

"Tokom sastanaka u Rusiji primijetio sam da se stavovi ruskih zvaničnika o Ukrajini nisu promijenili. Kažu da nema šanse da se bilo šta dogodi dok se ne riješi pitanje Donjecka", naveo je.

Osvrćući se na Južni Kavkaz, Fidan je rekao da su strane saglasne da aktiviraju regionalnu platformu 3+3 koju čine Turska, Rusija, Azerbejdžan, Iran, Armenija i Gruzija, ocijenivši je važnim mehanizmom za jačanje regionalne saradnje.

"Kao zemlje regiona moramo dati prednost saradnji umjesto konkurenciji i težnji za dominacijom", rekao je.

Dodao je da se istim pristupom mogu ojačati ekonomije i povećati stabilnost na Južnom Kavkazu i u Centralnoj Aziji.

Uprkos postojećem nepovjerenju među pojedinim državama, Fidan je rekao da su nedavni razgovori Azerbejdžana, Turske i Gruzije bili fokusirani na povezivanje, uključujući Srednji koridor i njegovu vezu s Turskom.

"Vjerujemo da se mogu poduzeti važni koraci", kazao je.

Govoreći o normalizaciji odnosa s Armenijom, Fidan je rekao da je vlada premijera Nikola Pašinjana poduzela značajne korake, dok je Turska, pod vodstvom predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, unaprijedila mjere poput direktne trgovine i avionskih linija.

"Spremni smo za normalizaciju čim se steknu potrebni uslovi", poručio je Fidan.