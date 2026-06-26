Turski ministar vanjskih poslova izrazio je saučešće povodom katastrofalnog zemljotresa, kaže da će Turska nastaviti pružati pomoć

Fidan razgovarao s venecuelanskim šefom diplomatije, Turska nastavlja pružati pomoć nakon razornog zemljotresa Turski ministar vanjskih poslova izrazio je saučešće povodom katastrofalnog zemljotresa, kaže da će Turska nastaviti pružati pomoć

Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan razgovarao je u četvrtak telefonom sa venecuelanskim kolegom Yvanom Gilom o katastrofi izazvanoj zemljotresima i humanitarnim potrebama, rekli su turski diplomatski izvori, javlja Anadolu.

Tokom poziva, Fidan je od Gila primio informacije o utjecaju zemljotresa i potrebama Venecuele za pomoći.

Izražavajući saučešće u ime turskog naroda, Fidan je rekao da će Turska nastaviti pružati pomoć, prema izvorima.

Dva snažna zemljotresa pogodila su Venecuelu kasno u srijedu, uključujući zemljotres jačine 7,2 stepena u San Felipeu na sjeverozapadu Venecuele, a zatim i zemljotres jačine 7,5 stepeni jugoistočno od Yumarea.

Jorge Rodriguez, predsjednik Nacionalne skupštine, rekao je da je od prvih zemljotresa zabilježeno 138 naknadnih zemljotresa.



Dodao je da je broj poginulih porastao na 188, a 157 osoba se još uvijek vodi kao nestalo.

Vršiteljica dužnosti predsjednika Delcy Rodriguez proglasila je vanredno stanje na nacionalnom nivou nakon katastrofe.

Vlada Venecuele je najavila poseban fond od 200 miliona dolara (170 miliona eura) za podršku hitnim naporima obnove, uključujući obnovu oštećenih kuća i bolnica.