Turski ministar vanjskih poslova kazao je da Doha koristi sve diplomatske kanale za rješavanje krize i izražava nadu u pozitivan razvoj događaja u narednim danima

Fidan pozvao na povratak sporazumu između SAD-a i Irana, kazao da Ankara koordinira s Katarom Turski ministar vanjskih poslova kazao je da Doha koristi sve diplomatske kanale za rješavanje krize i izražava nadu u pozitivan razvoj događaja u narednim danima

Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan u nedjelju je pozvao na povratak memorandumu o razumijevanju potpisanom između SAD-a i Irana, rekavši da Katar koristi sve dostupne diplomatske kanale kako bi pomogao u rješavanju krize i da Turska blisko koordinira s Dohom, javlja Anadolu.

"Drago mi je vidjeti da Katar ponovo pokušava učiniti sve što može da riješi ovu krizu koristeći sve konstruktivne metode i sve dostupne kanale. Nadam se da ćemo u narednim danima dobiti dobre vijesti", rekao je Fidan u intervjuu za Qatar TV tokom posjete zemlji Perzijskog zaljeva.

"Turska također blisko koordinira s Katarom po ovom pitanju", dodao je.

Fidan je upozorio da su neprijateljstva između SAD-a i Irana uticala na regionalnu ekonomiju i rekao da bi rizik od šireg sukoba mogao stvoriti daljnju nestabilnost.

Podsjećajući na napade na infrastrukturu u regiji, naglasio je potrebu za oživljavanjem diplomatskih napora.

"Naša je želja da se sporazum između Irana i Amerike ponovo postigne što je prije moguće. Kao što znate, uz posredovanje Pakistana, intenzivne doprinose Katara i podršku Turske, pripremljen je memorandum o razumijevanju. Međutim, od tada smo se udaljili od te tačke. Moramo se vratiti na nju", rekao je.

Fidan je rekao da je o ovim pitanjima razgovarao tokom sastanaka u Kataru i ponovio podršku Turske diplomatskim naporima Dohe.

"Sigurnost i mir Katara, kao i sigurnost i stabilnost regije, također su u interesu Turske. Stoga ćemo, kao i u mnogim drugim pitanjima, nastaviti sarađivati ​​sa zemljama Perzijskog zaljeva i drugim zemljama islamskog svijeta po ovom pitanju", dodao je.

- Konstruktivna saradnja, a ne konkurencija -

Fidan je opisao Tursku i Katar kao dvije zemlje sa dubokim historijskim vezama i snažnim strateškim partnerstvom, rekavši da su temelji bilateralnih odnosa postavljeni tokom mandata bivšeg katarskog emira šeika Hamada bin Khalife Al Thanija, koji je preminuo prošle sedmice.

Izražavajući saučešće katarskom narodu, Fidan je rekao da je šeik Hamad bio "ne samo vizionarski lider za Katar, već i za islamski svijet i svijet u cjelini".

"Dao je veoma značajan i konstruktivan doprinos. Danas, i naša regija i šire nastavljaju imati koristi od onoga što je on postigao", dodao je.

Fidan je pohvalio katarskog emira šeika Tamima bin Hamada Al Thanija za konstruktivnu regionalnu ulogu i jačanje saradnje između Turske i Katara u rješavanju regionalnih izazova.

"Danas vidimo da se izvanredan primjer saradnje između Turske i Katara, od Libana do Afganistana, od Afganistana do Sudana, od Sudana do Gaze, palestinskog pitanja i iranskog pitanja, sve više cijeni u cijeloj regiji i služi kao model drugima", rekao je Fidan.

"U regiji postoji potreba za konstruktivnom saradnjom, a ne konkurencijom, a Katar ulaže ozbiljne napore ka ostvarenju tog cilja", dodao je.

Fidan je poručio da su zemlje Perzijskog zaljeva, posebno Katar, Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Kuvajt i Oman, postigli značajan napredak unapređujući razvoj i javne usluge, istovremeno gradeći snažne države i gradove svjetske klase.