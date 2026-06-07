Šefovi diplomatija Turske i Irana telefonski su razmotrili najnovija dešavanja na Bliskom istoku nakon izraelskog napada na Bejrut i iranskog raketnog odgovora, te stanje pregovora između Teherana i Washingtona

Fidan i Araghchi razgovarali usred nove eskalacije: U fokusu regionalne tenzije i pregovori Irana i SAD-a Šefovi diplomatija Turske i Irana telefonski su razmotrili najnovija dešavanja na Bliskom istoku nakon izraelskog napada na Bejrut i iranskog raketnog odgovora, te stanje pregovora između Teherana i Washingtona

Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan i njegov iranski kolega Abbas Araghchi razgovarali su o regionalnim napetostima i najnovijem razvoju događaja u pregovorima između Irana i Sjedinjenih Američkih Država tokom telefonskog razgovora u nedjelju, javlja Anadolu.

Prema izvorima iz turskog Ministarstva vanjskih poslova, ministri su pregledala događaje koji su se odvijali u regiji ranije tokom dana i razmijenila mišljenja o trenutnom stanju iransko-američkih pregovora.

Poziv je uslijedio usred pojačanih regionalnih napetosti nakon izraelskog zračnog napada na bejrutski okrug Dahiyeh uprkos postojećem prekidu vatre.

Iranski zvaničnici osudili su napad i rekli da će Teheran odgovoriti.

Ranije u nedjelju, iranska vojska je saopćila da je balističkim raketama gađala izraelsku zračnu bazu "Ramat David", opisujući objekat kao središte za izraelske napade na Liban.