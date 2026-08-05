Šef turske diplomatije poručio da regionalne krize ne smiju skrenuti pažnju sa dešavanja na okupiranim palestinskim teritorijama

Fidan: Blizu 20 islamskih zemalja razmatra zajedničke mjere zbog izraelskih kršenja prava Al-Akse Šef turske diplomatije poručio da regionalne krize ne smiju skrenuti pažnju sa dešavanja na okupiranim palestinskim teritorijama

Ministar vanjskih poslova Turske Hakan Fidan izjavio je da je gotovo 20 islamskih zemalja na ministarskom sastanku o Jerusalemu u Amanu u srijedu razgovaralo o “zajedničkim mjerama“ protiv nedavnih izraelskih kršenja prava u Al-Aksi, naglasivši da regionalne krize ne smiju odvratiti međunarodnu pažnju od dešavanja na okupiranim palestinskim teritorijama.

Obraćajući se novinarima nakon sastanka i odgovarajući na pitanje Anadolu agencije, Fidan je rekao da su učesnici bili fokusirani na nedavne izraelske aktivnosti usmjerene protiv džamije Al-Aksa.

“Danas smo prisustvovali zaista historijskom sastanku u Amanu“, rekao je Fidan.

“Bilo je ozbiljnih razmjena mišljenja. Ugledne zemlje islamskog svijeta izrazile su i svoju zabrinutost i svoj bijes, dok su istovremeno razgovarale o praktičnim, diplomatskim i drugim koracima koje treba poduzeti“, rekao je.

Kazao je da aktuelni rat u Zaljevu, regionalne i globalne posljedice koje proizlaze iz zatvaranja Hormuškog moreuza te posljedično preusmjeravanje međunarodne pažnje nisu odvratili učesnike od fokusa na palestinsko pitanje, džamiju Al-Aksa, Gazu i Zapadnu obalu.

“Jer znamo da će, ako nam pažnju odvuče jedno pitanje, Izraelu biti lakše da nastavi ono što radi u Gazi, u Al-Aksi, po pitanju Jerusalema i na Zapadnoj obali“, rekao je Fidan.

Ministar je ponovio historijsku i pravnu ulogu Jordana kao čuvara svetih mjesta u Jerusalemu te istakao da Turska Al-Aksu smatra jednim od svojih svetih mjesta.

“Naš predsjednik Erdogan, naša vlada, naša država i naše društvo vide džamiju Al-Aksa kao jedno od naših vlastitih svetih mjesta. Svako kršenje usmjereno protiv nje smatra se kršenjem vrijednosti našeg naroda“, rekao je Fidan.

Dodao je da su Turska i Jordan tokom sastanka poslali poruku solidarnosti u vezi s Jerusalemom i džamijom Al-Aksa.

Fidan je također rekao da je učestvovao na petom ministarskom sastanku “Grupe četiri“, koju čine Saudijska Arabija, Turska, Egipat i Pakistan, gdje su ministri razgovarali o razvoju situacije u Gazi i naporima za provođenje mirovnog plana.

Kazao je da četiri zemlje aktivno rade na unapređenju tog plana, ističući da Egipat i Turska i dalje imaju posredničku ulogu.

Ministri su također razmatrali ono što je Fidan opisao kao pristup Izraela mirovnom procesu.

“Ozbiljno smo razgovarali o tome kako odgovoriti i upravljati stavom Izraela, njegovim nepoštivanjem međunarodnog prava i nepoštivanjem pravila tokom provedbe mirovnog plana“, rekao je.

Fidan je kazao da su ministri donijeli nekoliko odluka koje će biti prenesene njihovim liderima.

“Vidjet ćete korake povezane s tim odlukama u narednim danima“, najavio je.

Sastanak je obuhvatio i šire regionalne tenzije, uključujući rizike povezane sa sukobima, nestabilnost povezanu s Crvenim morem i mogućnost daljnje eskalacije, otkrio je Fidan.

Dodao je da su četiri zemlje također razmotrile dokument o regionalnoj viziji koji zajednički razvijaju, opisujući ga kao početni okvir usmjeren na pružanje trajnih rješenja za dugotrajne izazove u regiji.

“Ovo će biti prvi korak ka stvaranju okvira za trajno rješavanje problema širom regije“, rekao je Fidan.

“Sistematskim dovršavanjem ovog rada nadamo se da ćemo korak po korak uspostaviti trajnu regionalnu stabilnost, sigurnost i mir“, zaključio je.