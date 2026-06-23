Osumnjičeni su, prema navodima istrage, planirali napad dronovima s eksplozivom i snajperske zasjede s ciljem izazivanja haosa i mogućeg napada na visoke američke zvaničnike

FBI uhapsio dvije osobe zbog zavjere za napad na UFC događaj u Bijeloj kući Osumnjičeni su, prema navodima istrage, planirali napad dronovima s eksplozivom i snajperske zasjede s ciljem izazivanja haosa i mogućeg napada na visoke američke zvaničnike

FBI je uhapsio još dvije osobe zbog njihove navodne uloge u višedržavnoj zavjeri za napad na UFC događaj u Bijeloj kući, javlja Anadolu.

"Policija nastavlja raditi ono što radi, poduzima mjere kako bi ometala i poticala na odgovornost one koji navodno planiraju nanijeti štetu na terenu Bijele kuće", rekao je vršilac dužnosti državnog tužioca Todd Blanche u saopćenju Ministarstva pravde u ponedjeljak.

Savezne vlasti optužile su Williama Lee Spartacusa Falknera iz Washingtona i Jordana W. Rinckera iz Missourija za zavjeru za ubistvo, što nosi maksimalnu kaznu doživotnog zatvora.

Istražitelji su otkrili sofisticirani plan za napad na događaj UFC Freedom 250 14. juna, koji se održao na South Lawnu u prisustvu američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Osumnjičeni su, prema navodima istrage, planirali da aktiviraju dronove napunjene eksplozivom kako bi izazvali paniku i natjerali ljude da bježe u pravcu snajperista koji bi ih čekali.

Federalne vlasti navode da je krajnji cilj bio izazvati haos velikih razmjera s namjerom destabilizacije, odnosno svrgavanja američke vlade.

Falkner, koji je upravljao dronom, navodno je razmatrao kako ga prilagoditi da nanese što veću štetu. Rincker je optužen da je pomagao u organizaciji, uključujući finansiranje putovanja i nabavku taktičke opreme poput naočala za noćno gledanje i zaštitnih balističkih ploča. Tokom pretresa Rinckerovog imanja pronađen je i 3D printer za koji se sumnja da je korišten za izradu dijelova dronova.

Zavjera je prvobitno osujećena nakon što su roditelji saučesnika u zavjeri iz Ohaja, Tycena C. Propera, upozorili policiju na sumnjive online aktivnosti svog sina i kupovinu oružja.

Direktor FBI-a Kash Patel pohvalio je brzu operaciju u više država, rekavši da je agencija zaustavila "potencijalno smrtonosnu zavjeru" prije nego što su osumnjičeni mogli djelovati.

Fox News je ranije objavio da su istražitelji identificirali 23 osobe kao dio potencijalne mreže osoba koje su planirale zavjeru.