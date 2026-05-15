FBI nudi nagradu od 200.000 dolara za bivšeg operativca Ratnog zrakoplovstva koji je prebjegao u Iran Monica Witt, bivša kontraobavještajna oficirka u Uredu za specijalne istrage Zračnih snaga, radila je na zadacima na Bliskom istoku od 2003. do 2008.

FBI nudi nagradu od 200.000 dolara za bivšu operativku Ratnog zrakoplovstva Monicu Witt, za koju vlasti vjeruju da je prebjegla u Iran 2013. godine.

U saopštenju u četvrtak, agencija je navela da se vjeruje da je ona "vjerovatno još uvijek uključena u podršku nezakonitim aktivnostima Irana".

"FBI nije zaboravio i vjeruje da tokom ovog kritičnog trenutka u iranskoj historiji postoji neko ko zna nešto o njenom boravištu", rekao je Daniel Wierzbicki, glavni kontraobavještajni zvaničnik FBI-a u Washingtonu.

"FBI želi čuti od vas kako biste nam mogli pomoći da uhapsimo Witt i privedemo je pravdi", navodi se.

Godine 2019, tadašnji pomoćnik državnog tužioca John Demers tvrdio je da je Iran regrutovao Witt, koja je kasnije prebjegla i navodno razotkrila "strogo povjerljivi program prikupljanja obavještajnih podataka" i identificirala američkog obavještajnog oficira, "čime je rizikovala život ove osobe".

Tužioci su tvrdili da je između januara 2012. i maja 2015. Witt kovala zavjeru s Irancima u Iranu i drugdje izvan SAD-a kako bi pružila "dokumente i informacije koje se odnose na nacionalnu odbranu Sjedinjenih Država, s namjerom i razlogom da se vjeruje da će se iste koristiti na štetu Sjedinjenih Država i u korist Irana".

Prema optužnici, nakon njenog prebjega, iranski zvaničnici su Witt snabdijevali "robom i uslugama, uključujući smještaj i računarsku opremu", kako bi podržali njen rad. Ostaje nejasno da li ima pravnog zastupnika u SAD-u.