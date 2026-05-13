FAO upozorava: Širenje reciklirane plastike u ambalaži hrane nosi rizik za sigurnost i kontaminaciju Agencija UN-a objavila je da nedostatak globalnih standarda može predstavljati hemijske rizike dok se tržište reciklirane ambalaže za hranu širi

Organizacija za hranu i poljoprivredu (FAO) upozorila je u srijedu da sve veća upotreba reciklirane plastike u ambalaži za hranu, iako pomaže u smanjenju otpada, može predstavljati rizik za sigurnost hrane zbog mogućeg hemijskog zagađenja, javlja Anadolu.

U novom izvještaju, FAO je naveo da globalni pritisak za održiviju ambalažu mora biti praćen jačim sigurnosnim mjerama i međunarodno usklađenim propisima.

Izvještaj dolazi u trenutku kada globalno tržište ambalaže za hranu nastavlja brzo da se širi, rastući sa procijenjenih 505,27 milijardi dolara (465 milijardi eura) u 2024. godini i predviđajući da će do 2030. godine dostići više od 815 milijardi dolara (750 milijardi eura), potaknuto rastućom potražnjom za pakovanom hranom, gotovim obrocima, flaširanim napitcima i proizvodima brze hrane.

FAO je saopćio da materijali za kontakt s hranom, poznati kao FCM, igraju važnu ulogu u očuvanju kvaliteta hrane, produženju roka trajanja i smanjenju otpada od hrane. Međutim, široko rasprostranjena upotreba materijala na bazi plastike s dugim vijekom trajanja u okolišu uveliko je doprinijela globalnom zagađenju plastikom, ubrzavajući napore za prelazak na recikliranu plastiku.

Iako se trenutno reciklira manje od deset posto globalnog plastičnog otpada, FAO je naveo da se očekuje da će se taj udio značajno povećati u narednim godinama, što će dovesti do novih pitanja o hemijskoj sigurnosti u ambalaži za hranu.

"Želimo reciklirati više plastike, ali također želimo osigurati da rješavanjem jednog problema ne stvorimo nove probleme", rekla je Corinna Hawkes, direktorica odjela za poljoprivredno-prehrambene sisteme i sigurnost hrane, u saopštenju.

"Sigurnost hrane mora biti centralno pitanje u tranziciji prema održivijim poljoprivredno-prehrambenim sistemima i obrascima potrošnje hrane", dodala je.

- Poziv na usklađene standarde

U izvještaju upozoravaju da reciklirani i alternativni materijali za ambalažu hrane mogu unijeti hemijske opasnosti u hranu putem kontaminacije ili migracije iz materijala za ambalažu.

Također je istaknuta zabrinutost u vezi s bio-baziranim materijalima dobivenim iz usjeva poput kukuruza, šećerne trske i kasave, koji bi mogli nositi rizike povezane s pesticidima, alergenima ili prirodnim toksinima. Dodatne zabrinutosti proizlaze iz rastuće upotrebe supstanci poput nanomaterijala dizajniranih za poboljšanje performansi ambalaže.

FAO je naglasio potrebu za jačim sistemima recikliranja koji mogu efikasno ukloniti hemikalije iz plastike namijenjene za upotrebu u hrani, uz poboljšane mehanizme sortiranja i praćenja otpada.

U izvještaju se navodi i rastuća zabrinutost javnosti zbog izloženosti mikroplastici i nanoplastici u hrani i pićima. Međutim, navodi se da odsustvo validiranih metoda testiranja trenutno sprečava regulatore da u potpunosti procijene rizike po ljudsko zdravlje.

FAO je upozorio da bi nedostatak usklađenih globalnih propisa mogao stvoriti trgovinske izazove između zemalja.

Agencija je saopćila da bi globalno usklađeni standardi pomogli u osiguravanju sigurnosti hrane, a istovremeno bi podržali međunarodne napore za smanjenje plastičnog otpada.