Fajon osudila postupanje Izraela prema aktivistima flotile za Gazu: Strašno, šokantno i neprihvatljivo Ministrica vanjskih poslova Slovenije kritikovala je Izrael zbog videosnimaka koji prikazuju pritvorene aktiviste u ponižavajućim uslovima nakon zapljene flote za Gazu

Ministrica vanjskih poslova Slovenije Tanja Fajon oštro je osudila postupanje izraelskih vlasti prema aktivistima Globalne flotile Sumud, nazivajući ga "strašnim, šokantnim i potpuno neprihvatljivim", uz poruku da "nijedna zemlja ne bi trebala dočekivati ljude mučenjem", javlja Anadolu.

"Strašno, šokantno i potpuno neprihvatljivo", poručila je Fajon, reagirajući na videosnimak koji je objavio izraelski ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir.

Istakla je da nijedna zemlja ne bi trebala dočekivati ljude mučenjem.

"Ponižavajuće ponašanje, koje su demonstrirali ministar Gvir i izraelske vlasti na Globalnoj flotili Sumud, nema mjesta u demokratskom društvu", dodala je Fajon.

Izjava je uslijedila nakon što je Ben-Gvir objavio videosnimak s natpisom "Dobrodošli u Izrael", na kojem se vide pritvoreni aktivisti, koje su izraelske snage otele u međunarodnim vodama, kako ih vežu patentnim zatvaračima i prisiljavaju da kleče.

Globalna flotila Sumud objavila je u utorak da je Izrael zaplijenio svih 50 plovila u njenom konvoju pomoći.

Zajedno su prevozila 428 ljudi iz 44 zemlje nakon što su krenuli iz Marmarisa u Turskoj, u novom pokušaju da se probije ilegalna izraelska blokada nametnuta Gazi od 2007. godine.