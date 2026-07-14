Fabrizio Romano tvrdi: Bh. fudbaler Tarik Muharemović blizu prelaska u Leeds United

Kemal Zorlak
14. juli 2026.•Ažuriranje: 14. juli 2026.
Bosanskohercegovački fudbalski reprezentativac Tarik Muharemović nalazi se pred transferom u engleski Leeds United, objavio je renomirani italijanski novinar i stručnjak za transfere Fabrizio Romano, javlja Anadolu.
Prema ekskluzivnim informacijama koje je Romano podijelio na društvenoj mreži X, pregovori između klubova su u toku, a mladi bh. defanzivac je već dao "zeleno svjetlo" za prelazak na kultni Elland Road.
Trenutno se vode intenzivni pregovori o visini obeštećenja, no u taboru engleskog kluba vlada veliki optimizam. Rukovodstvo Leeds Uniteda uvjereno je u uspješan završetak pregovora i realizaciju ovog transfera.
Muharemović, koji važi za jednog od najperspektivnijih odbrambenih igrača Bosne i Hercegovine i trenutno je igrač italijanskog Sassuola, ovim korakom bi mogao napraviti značajan iskorak u karijeri.