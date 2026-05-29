Evropu pogodio neuobičajeno rani toplotni val, temperature oborile majske rekorde

Nekoliko evropskih zemalja bilježi rekordno visoke temperature usljed neuobičajeno ranog toplotnog vala koji je zahvatio dijelove kontinenta, što je dovelo do zdravstvenih upozorenja i pojačalo zabrinutost zbog sve češćih ekstremnih vremenskih pojava.

Francuska je prijavila sedam smrtnih slučajeva direktno ili indirektno povezanih s vrućinama, uključujući utapanja i incidente izazvane visokim temperaturama tokom sportskih događaja, dok je zabilježila najviše majske temperature otkako postoje mjerenja.

Velika Britanija također je prijavila više smrtnih slučajeva povezanih s vodom tokom toplotnog vala, a vlasti su pozvale građane na oprez u blizini rijeka, jezera i obalnih područja.

U Španiji je Državna meteorološka agencija (AEMET) saopćila da su 27. maja oboreni dodatni temperaturni rekordi za taj mjesec. Agencija je posebno izdvojila temperaturu od 36 stepeni Celzijusa u Zamori, što je prvi put da je taj grad tokom proljeća dostigao tu vrijednost u nizu podataka koji obuhvata više od jednog stoljeća. Prethodni rekord od 35 stepeni postavljen je prošle godine.

Italija je stavila Rim, Firencu, Torino i Bolognu pod crvena upozorenja zbog toplotnog vala, upozoravajući da bi temperature mogle doseći 35 stepeni Celzijusa i predstavljati zdravstveni rizik, posebno za starije osobe, djecu i ljude s postojećim zdravstvenim problemima.

U Švicarskoj je Savezni ured za meteorologiju i klimatologiju (MeteoSwiss) izvijestio o izuzetno toplim noćnim temperaturama 28. maja, uključujući minimalnih 20,1 stepen u Neuchatelu i 19 stepeni u Changinsu. Ukoliko budu potvrđene, obje vrijednosti predstavljat će nove majske rekorde, nadmašujući prethodne maksimume zabilježene 2009. i 2020. godine.

Meteorolozi navode da je toplotni val donio temperature znatno iznad sezonskog prosjeka širom zapadne i južne Evrope.