Evropski parlamentarci osudili izraelski napad na Globalnu flotilu Sumud

Evropski parlamentarci u ponedjeljak su osudili nedavni izraelski napad na humanitarnu flotilu Global Sumud koja je plovila prema Gazi u međunarodnim vodama.

Kopredsjedavajuća Ljevičarske grupe u Evropskom parlamentu Manon Aubry nazvala je presretanje flotile novim činom piratstva i otvorenim nepoštivanjem međunarodnog prava.

"Puna podrška onima koji odbijaju okrenuti glavu pred genocidom u Palestini i ratnim zločinima", napisala je Aubry na društvenoj mreži X, sa sjedištem u SAD-u.

Jean-Luc Melenchon, lider ljevičarske stranke La France Insoumise (LFI), također je izrazio podršku ljudima na flotili, za koje je rekao da prkose najnemoralnijoj vojsci na svijetu kako bi se suprotstavili sadističkom genocidu.

"Još jednom, uz potpunu nekažnjivost, ratni zločinac Netanyahu gazi međunarodno pravo. Podrška saborcima koji iskazuju solidarnost s palestinskim narodom", rekla je zastupnica LFI-ja u Evropskom parlamentu Emma Fourreau.

Parlamentarna liderka LFI-ja Mathilde Panot opisala je izraelski napad kao novi nepodnošljivi čin piratstva Netanyahuove vojske.

"Nikada nećemo skrenuti pogled s genocida koji se još odvija u Gazi. Naklonost svima koji pružaju otpor i predstavljaju čast naše zajedničke humanosti", rekla je Panot.

Odvojeno, italijanski zastupnik u Evropskom parlamentu Danilo Della Valle rekao je da je sve ovo nepodnošljivo, dodajući da je među pritvorenima i italijanski zastupnik Dario Carotenuto.

Kazao je da je poslano pismo kojim se traže "hitne garancije za sigurnost aktivista" i pozvao italijansku vladu da djeluje kako bi osigurala oslobađanje pritvorenih italijanskih državljana.

"Oni koji donose humanitarnu pomoć ne mogu biti tretirani kao kriminalci", dodao je.

Portugalska zastupnica u Evropskom parlamentu Catarina Martins također je osudila incident, navodeći da je Izrael još jednom oteo ljude u međunarodnim vodama, uz otvoreno kršenje međunarodnog i humanitarnog prava.

Dodala je da su među pritvorenima i dva portugalska ljekara te upitala kakav će biti odgovor portugalskih vlasti, pitajući šta Izrael još treba učiniti da bi vlada reagovala.

Izraelska vojska je u ponedjeljak napala i presrela humanitarnu Globalnu flotilu Sumud koja je plovila prema Gazi u međunarodnim vodama, pritvorivši 100 aktivista, dok je misija pokušavala probiti višegodišnju blokadu palestinske enklave.

Flotila, koju čini više od 50 brodova, isplovila je u četvrtak iz turskog mediteranskog grada Marmarisa u novom pokušaju probijanja izraelske blokade Gaze, koja traje od ljeta 2007. godine.

Flotila je saopćila da je u misiji učestvovalo 426 osoba, uključujući 96 turskih aktivista i učesnike iz 39 drugih zemalja, među kojima su Njemačka, SAD, Argentina, Australija, Bahrein, Brazil, Alžir, Indonezija, Maroko, Francuska, Južnoafrička Republika, Velika Britanija, Irska, Španija, Italija, Kanada, Egipat, Pakistan, Tunis, Oman i Novi Zeland.

Izraelske snage su također napale humanitarnu flotilu kod obale grčkog ostrva Krit 29. aprila.