Evropski parlament odobrio dugo odgađani trgovinski sporazum EU-a i SAD-a Sporazum o carinama postignut prošlog ljeta između predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leyen i američkog predsjednika Donalda Trumpa

Evropski parlament je u utorak dao konačno odobrenje zakonodavstvu kojim se provodi trgovinski sporazum između Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, postignut prije gotovo godinu dana, čime je otvoren put za smanjenje carina uz uvođenje zaštitnih mjera za evropsku industriju i poljoprivredu.

Zastupnici su usvojili glavnu uredbu s 440 glasova za, 151 protiv i 50 suzdržanih, odobrivši bescarinski pristup za svu američku industrijsku robu te povlašteni tretman za niz američkih proizvoda iz ribarstva i poljoprivrede.

Drugom mjerom, usvojenom s 444 glasa za, 152 protiv i 54 suzdržana, produžava se bescarinski uvoz američkog jastoga te proširuje sporazum na prerađene proizvode od jastoga.

Zakonodavstvo provodi obaveze sadržane u zajedničkoj izjavi koju su u julu 2025. godine u Turnberryju u Škotskoj postigli američki predsjednik Donald Trump i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.

Evropska komisija predstavila je odgovarajuće prijedloge mjesec dana kasnije, ali je njihovo usvajanje zahtijevalo dugotrajne pregovore između Evropskog parlamenta i Vijeća Evropske unije.

Evropski parlament i države članice dodatno su ojačali prvobitni prijedlog Komisije uvođenjem više zaštitnih mehanizama, uključujući klauzulu o isteku važenja prema kojoj će carinske povlastice prestati važiti 31. decembra 2029. godine, ukoliko ne budu obnovljene.

Usvojena pravila također omogućavaju Evropskoj komisiji da suspenduje carinske povlastice ukoliko Sjedinjene Američke Države nakon 31. decembra 2026. godine nastave primjenjivati carine veće od 15 posto na proizvode od čelika i aluminija iz Evropske unije.

U zakonodavstvo je uključen i širi mehanizam suspenzije koji omogućava Evropskoj uniji da reaguje ukoliko Washington ne riješi pitanja carina koje pogađaju određene evropske izvozne proizvode, a koji su ranije bili obuhvaćeni maksimalnom sveobuhvatnom carinskom stopom od 15 posto.

Pored toga, uspostavljen je zaštitni mehanizam koji Briselu omogućava da istraži i odgovori na nagli rast uvoza koji bi mogao izazvati ozbiljnu štetu evropskoj industriji, uključujući poljoprivredni sektor.

"Ovom važnom prekretnicom dijele nas samo dani od ispunjenja naše obaveze da ukinemo carine na uvoz američke industrijske robe. Potpuna provedba sporazuma na obje strane donijet će još više koristi građanima i privredi", izjavila je Ursula von der Leyen putem društvene mreže kompanije X sa sjedištem u SAD-u.

Zakonodavstvo sada čeka formalno odobrenje Vijeća Evropske unije prije stupanja na snagu nakon objavljivanja u Službenom listu Evropske unije.