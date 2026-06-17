Evropski parlament ocenio napredak pet zemalja Zapadnog Balkana na putu ka EU

Mustafa Talha Öztürk
17. juni 2026.•Ažuriranje: 17. juni 2026.
Evropski parlament razmatrao je u sredu napredak Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Severne Makedonije i Crne Gore u procesu pristupanja Evropskoj uniji, usvojivši posebne izveštaje za svaku od pet zemalja.
U izveštaju o Albaniji, usvojenom sa 483 glasa za, 103 protiv i 70 uzdržanih, poslanici su pozdravili brz napredak zemlje poslednjih godina i pozvali vlasti da osiguraju punu primenu usvojenih zakona.
U dokumentu se navodi da se Albanija i dalje suočava sa izazovima, uključujući političku polarizaciju, pitanja vladavine prava i nastavak reformi u borbi protiv korupcije. Istaknuta je ambicija Tirane da zaključi pristupne pregovore do kraja 2027. godine, uz napomenu da će tempo pristupanja zavisiti od kvaliteta sprovedenih reformi.
Kada je reč o Bosni i Hercegovini, Evropski parlament usvojio je izveštaj sa 478 glasova za, 116 protiv i 54 uzdržana, potvrdivši podršku evropskom putu zemlje zasnovanom na jedinstvu, suverenitetu i teritorijalnom integritetu.
Poslanici su pozvali na reforme koje bi ojačale demokratske institucije, vladavinu prava, borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, kao i zaštitu osnovnih prava svih građana.
Politički lideri u Bosni i Hercegovini pozvani su da obnove posvećenost članstvu u EU i odustanu od političkih blokada i retorike koja produbljuje podele.
Izveštaj o Kosovu usvojen je sa 412 glasova za, 174 protiv i 58 uzdržanih. Evropski parlament pohvalio je kontinuiranu posvećenost Prištine evropskim integracijama, ali je izrazio zabrinutost zbog neuspeha u formiranju funkcionalne skupštine i vlade duže od godinu dana.
Poslanici su pozvali vlasti na ubrzanje reformi u oblasti vladavine prava, osnovnih sloboda i borbe protiv korupcije, uz ocenu da normalizacija odnosa sa Srbijom ostaje ključni uslov za napredak na evropskom putu.
Za Crnu Goru je usvojen izveštaj sa 486 glasova za, 101 protiv i 75 uzdržanih, u kojem se pozdravlja kontinuirani napredak zemlje u sprovođenju reformi povezanih sa EU.
U dokumentu se navodi da Podgorica želi da završi pristupne pregovore do kraja 2026. godine i postane 28. članica Evropske unije do 2028. godine. Takođe se ističe da politička posvećenost nezavisnosti države ostaje važan kriterijum u procesu pristupanja.
Izveštaj o Severnoj Makedoniji usvojen je sa 411 glasova za, 120 protiv i 120 uzdržanih. Evropski parlament ponovio je podršku članstvu zemlje u EU, uz ocenu da dalji napredak zavisi od sprovođenja trajnih reformi.
Poslanici su izrazili žaljenje zbog ograničenog napretka od prethodnog izveštaja, posebno u oblastima vladavine prava, reforme pravosuđa i borbe protiv korupcije, te pozvali na obnovljenu političku posvećenost i međupartijsku saradnju radi usvajanja ustavnih amandmana potrebnih za otvaranje prvog pregovaračkog klastera.
Crna Gora ostaje najnapredniji kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. Prema podacima Saveta EU, zemlja je do pristupne konferencije održane 15. juna privremeno zatvorila 16 od ukupno 33 pregovaračka poglavlja, dok vlasti u Podgorici planiraju da završe pregovore do kraja 2026. godine.
Napredak beleži i Albanija, koja je otvorila sve pregovaračke klastere i planira da zaključi pregovore do 2027. godine.
Za razliku od njih, Bosna i Hercegovina još nije ušla u fazu pregovora po poglavljima, više od dve godine nakon što je Evropski savet u martu 2024. godine doneo odluku o otvaranju pristupnih pregovora, dok EU i dalje očekuje ispunjavanje uslova predviđenih pregovaračkim okvirom.
Evropski put Severne Makedonije i dalje je uslovljen ustavnim promenama koje Skoplje još nije usvojilo, dok napredak Kosova ostaje povezan sa normalizacijom odnosa sa Srbijom.