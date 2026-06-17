Crna Gora želi da postane članica EU do 2028. godine, dok Albanija planira da završi pristupne pregovore do kraja 2027, navodi Evropski parlament

Evropski parlament ocenio napredak pet zemalja Zapadnog Balkana na putu ka EU Crna Gora želi da postane članica EU do 2028. godine, dok Albanija planira da završi pristupne pregovore do kraja 2027, navodi Evropski parlament

Evropski parlament razmatrao je u sredu napredak Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Severne Makedonije i Crne Gore u procesu pristupanja Evropskoj uniji, usvojivši posebne izveštaje za svaku od pet zemalja.

U izveštaju o Albaniji, usvojenom sa 483 glasa za, 103 protiv i 70 uzdržanih, poslanici su pozdravili brz napredak zemlje poslednjih godina i pozvali vlasti da osiguraju punu primenu usvojenih zakona.

U dokumentu se navodi da se Albanija i dalje suočava sa izazovima, uključujući političku polarizaciju, pitanja vladavine prava i nastavak reformi u borbi protiv korupcije. Istaknuta je ambicija Tirane da zaključi pristupne pregovore do kraja 2027. godine, uz napomenu da će tempo pristupanja zavisiti od kvaliteta sprovedenih reformi.

Kada je reč o Bosni i Hercegovini, Evropski parlament usvojio je izveštaj sa 478 glasova za, 116 protiv i 54 uzdržana, potvrdivši podršku evropskom putu zemlje zasnovanom na jedinstvu, suverenitetu i teritorijalnom integritetu.

Poslanici su pozvali na reforme koje bi ojačale demokratske institucije, vladavinu prava, borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, kao i zaštitu osnovnih prava svih građana.

Politički lideri u Bosni i Hercegovini pozvani su da obnove posvećenost članstvu u EU i odustanu od političkih blokada i retorike koja produbljuje podele.

Izveštaj o Kosovu usvojen je sa 412 glasova za, 174 protiv i 58 uzdržanih. Evropski parlament pohvalio je kontinuiranu posvećenost Prištine evropskim integracijama, ali je izrazio zabrinutost zbog neuspeha u formiranju funkcionalne skupštine i vlade duže od godinu dana.

Poslanici su pozvali vlasti na ubrzanje reformi u oblasti vladavine prava, osnovnih sloboda i borbe protiv korupcije, uz ocenu da normalizacija odnosa sa Srbijom ostaje ključni uslov za napredak na evropskom putu.

Za Crnu Goru je usvojen izveštaj sa 486 glasova za, 101 protiv i 75 uzdržanih, u kojem se pozdravlja kontinuirani napredak zemlje u sprovođenju reformi povezanih sa EU.

U dokumentu se navodi da Podgorica želi da završi pristupne pregovore do kraja 2026. godine i postane 28. članica Evropske unije do 2028. godine. Takođe se ističe da politička posvećenost nezavisnosti države ostaje važan kriterijum u procesu pristupanja.

Izveštaj o Severnoj Makedoniji usvojen je sa 411 glasova za, 120 protiv i 120 uzdržanih. Evropski parlament ponovio je podršku članstvu zemlje u EU, uz ocenu da dalji napredak zavisi od sprovođenja trajnih reformi.

Poslanici su izrazili žaljenje zbog ograničenog napretka od prethodnog izveštaja, posebno u oblastima vladavine prava, reforme pravosuđa i borbe protiv korupcije, te pozvali na obnovljenu političku posvećenost i međupartijsku saradnju radi usvajanja ustavnih amandmana potrebnih za otvaranje prvog pregovaračkog klastera.

Crna Gora ostaje najnapredniji kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. Prema podacima Saveta EU, zemlja je do pristupne konferencije održane 15. juna privremeno zatvorila 16 od ukupno 33 pregovaračka poglavlja, dok vlasti u Podgorici planiraju da završe pregovore do kraja 2026. godine.

Napredak beleži i Albanija, koja je otvorila sve pregovaračke klastere i planira da zaključi pregovore do 2027. godine.

Za razliku od njih, Bosna i Hercegovina još nije ušla u fazu pregovora po poglavljima, više od dve godine nakon što je Evropski savet u martu 2024. godine doneo odluku o otvaranju pristupnih pregovora, dok EU i dalje očekuje ispunjavanje uslova predviđenih pregovaračkim okvirom.

Evropski put Severne Makedonije i dalje je uslovljen ustavnim promenama koje Skoplje još nije usvojilo, dok napredak Kosova ostaje povezan sa normalizacijom odnosa sa Srbijom.