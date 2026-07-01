Industrijske grupe kažu da vrijeme čekanja na granicama dostiže i do pet sati, upozoravaju da kontinuirani poremećaji štete ugledu EU-a

Evropske aviokompanije traže obustavu novih graničnih kontrola EU-a usred ljetnih gužvi Industrijske grupe kažu da vrijeme čekanja na granicama dostiže i do pet sati, upozoravaju da kontinuirani poremećaji štete ugledu EU-a

Glavne evropske aerodromske i aviokompanije pozvale su u srijedu Evropsku komisiju da privremeno obustavi novi Sistem ulaska/izlaska (EES) tokom prometnog ljetnog perioda putovanja, upozoravajući da ozbiljna kašnjenja na granicama remete operacije, uzrokujući propuštene letove i ostavljajući letove djelimično praznima.

U otvorenom pismu upućenom predsjednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen, industrijska tijela su saopštila da je uvođenje sistema stvorilo "teške operativne posljedice" na evropskim aerodromima uprkos opsežnim pripremama sektora avijacije.

Pismo su potpisali ACI Europe, Airlines for Europe i Međunarodno udruženje za zračni prijevoz, koji zajedno predstavljaju stotine aviokompanija i aerodroma širom kontinenta.

Grupe su saopštile da je vrijeme čekanja na vanjskim šengenskim granicama dostiglo i do pet sati tokom perioda najvećih gužvi od uvođenja sistema u aprilu, a putnici se suočavaju s dugim redovima čekanja.

Upozorili su da se očekuje pogoršanje situacije u julu i augustu, kada se procjenjuje da će evropski aerodromi opslužiti desetine miliona dodatnih putnika usred vrhunca sezone praznika.

„Putnici su već bili prisiljeni čekati u redovima duži period ispred terminala i na izloženim peronima“, navodi se u pismu, dodajući da neki letovi polaze „pola puni u vrijeme zatvaranja kapija“ zbog kašnjenja u ukrcavanju i obradi na granicama.

Iako priznaju sigurnosne ciljeve šengenskog sistema ulaska/izlaska, aviogrupe su rekle da njegova implementacija trenutno potkopava operativnu efikasnost i protok putnika na glavnim čvorištima i regionalnim aerodromima.

Pozvali su na hitnu fleksibilnost koja bi državama članicama omogućila da obustave obradu EES-a tokom perioda najveće potražnje i privremeno se vrate tradicionalnim postupcima pečatiranja pasoša kada se prekorači kapacitet granica.

Industrijske grupe su dalje predložile stvaranje trajnog mehanizma fleksibilnosti do septembra kako bi se omogućile ciljane obustave u izuzetnim okolnostima, dok se prateća infrastruktura u potpunosti ne rasporedi u svim državama članicama.

U pismu se također upozorava da bi kontinuirani poremećaji mogli oštetiti reputaciju EU-a kao „gostoljubive i konkurentne destinacije“ i potencijalno odvratiti međunarodne putnike.